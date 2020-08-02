Астролог составила гороскоп на неделю 3-9 августа

Накануне полнолуния и день после него, у многих людей возможны эмоциональные срывы, бессонница.

Неделя начинается с полнолуния в Водолее, которое произойдет 3 августа в 18:59 – это начало третьей четверти лунных фаз. Накануне полнолуния и день после него, у многих людей возможны эмоциональные срывы, бессонница. Все выходит на поверхность. Это пик реализации жизненных энергий.

Полнолуние происходит при оппозиции Солнца и Луны. Принцип оппозиции – это необходимость понимания того, что требуется человеку для дополнения. Здесь можно понять, что вокруг должно быть, какие ресурсы нужны, чтобы максимально продемонстрировать себя и получить удовлетворение. В полнолуние начинать новые дела не стоит. Полнолуние – момент, когда энергия роста сменяется энергией убывания. В это время энергии текут от внешней среды, во внутрь, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которые в августе избавятся от всех проблемЧеловек становится восприимчивым к воздействию извне. Есть смысл заняться образованием – знания усвоятся без труда. Можно завершить любые дела, но не беритесь за крупные проекты. А вот долги, которые раздаете на убывающую Луну, не ударят по вашему кошельку, т.к. будет компенсация из внешних источников. К полнолунию дела, начавшиеся в первые дни после новолуния, достигают максимального развития. Если вы затеяли что-то сразу после новолуния, к полнолунию вы достигните результата.

Овен

Появляется возможность успешно воплощать свои идеи в реальность. Разговоры, общение приводят к удачным действиям, а действия, в свою очередь, придают особый вес словам. Хорошее время для подготовки планов и инструкций, командировок. Эффективно идет письменная работа, публикации или устные описания свершившихся ранее событий. Успешными будут медицинские процедуры, получение нужной информации, консультации касательно здоровья. Этот период благоприятен для того, чтобы позаботиться о себе, например, сделать стрижку или пройти курс массажа. Единственная реальная угроза успеху — чрезмерное обилие разговоров и недостаток желания работать.

Телец

Активизирует вопросы, связанные с родственниками, соседями, а также ближние поездки, работа с документами. В этот период, чаще чем обычно, могут возникать ситуации, когда приходится делать не то, что хочешь. Очень важно сдерживать себя в эмоциях, не раздражаться по мелочам. Чтобы устранить эти негативные тенденции, можно заняться активным отдыхом, встретиться с братьями и сестрами, съездить к родителям или посетить интересные места, совершить поездку к морю. Многие Тельцы в этот период становятся внушаемыми, но не позволяйте подчинить себя чужой воле. Возможны нарушения сна, появляется склонность к одиночеству – чаще это бегство от самих себя.

Близнецы

В физическом отношении этот период является хлопот­ным, ваши интересы рас­пространятся на разные сферы деятельности. Разговоры участятся, поток информации и идей, усилится. Много времени и сил уходит на поездки и перемещения, работу за компьютером. Возникает необходимость решать вопросы, связанные с механическим и электричес­ким оборудованием для дома и офиса. Вам будет легче заниматься литературным творчеством и высказываться, устанавливать контакты. В этот период вы сможете усвоить более эффективные методы, ваши идеи и мнения будут восприняты с энтузиазмом. Новости и информация, полученная в этот период, окажется важной для вас.

Рак

Большая часть бумажной работы, встреч и споров в этот период наверняка будут затрагивать фи­нансы и другие приоритетные вопросы. Обстоятельства могут потребовать от вас определить и защитить свои интересы. Может быть пересмотрена система ваших ценностей и измениться приоритеты. В денежных делах может быть обнаружена и исправлена ошибка, что пойдет вам на пользу. Поездки в это время обычно связаны с деньгами или здоровьем, укреплением иммунитета. Затруднения, возникающие в течение месяца, связаны с ошибка­ми в счетах, банковских операциях или сделках. В любом случае, усиливается интерес к денежным делам, мышление становится более практичным, появляются новые идеи и планы, касающиеся финансовых дел.

Лев

Обстоятельства этого периода затрагивают информацию о вас или предназначенную, прежде всего, для вас. Ваши мысли и споры будут восприниматься ок­ружающими, о вас говорят, обсуждают вашу внешность, качества характера или способности или же затрагивают эти вопросы в разговоре с вами. Вас могут проверять на психологическую устойчивость, вы можете ощутить нервозность и раздражительность, но не показывайте это, держитесь достойно, проявляйте спокойствие. В ходе разговоров могут быть подняты вопросы, на которые вы предпочли бы не отвечать, постарайтесь красиво уйти от ответа, не стоит резко реагировать. Обстоятельства, с которыми вы столкнетесь, дают возможность проявить свои лучшие качества, предпринять какие-либо практические действия.

Дева

Успех вашей деятельности зависит от индивидуального подхода в работе, от способности скрывать свои мысли и идеи в этот период. Возможен сбор информации о прошлом и контакты с людьми из вашего прошлого. Информация, которую вы получите, может содержать тонкие намеки или скрытый смысл, понятный лишь вам. Доверяйте своей интуиции, под­сознанию, не бойтесь мечтать. Возможны тайные поездки и контак­ты с незнакомыми людьми. В это время вы можете также обнаружить ин­формацию, которую прежде от вас утаивали. Лучше не афишировать ваши мысли и идеи, иначе, обязательно найдется тот, кто обеспечит вам препятствия, вы можете столкнуться с ограничениями.

Не позволяйте манипулировать собой, проявляйте осознанность во взаимоотношениях и не торопитесь делать выводы. Новые перспективные знакомства окажутся не так уж перспективными. Опасность в том, что любой манипулятор кажется вам сейчас очень привлекательным и заслуживающим доверия. Но, со временем, розовые очки придется снять. В это время возникает много ситуаций, которые заставляют проявлять активность в вопросах, связанных с партнёрством, любыми взаимоотношениями или с сотрудничеством. Обстоятельства складываются так, что вы вынуждены брать на себя ответственность не только за себя, но также и за других, как результат, сможете стать лидером какой-либо группы.

Скорпион

Чувствуете прилив жизненной энергии, но энергетические и финансовые ресурсы расходуются импульсивно. Эмоциональный подъем, устойчивость к переживаниям, состояние бодрости духа и физической выносливости ощущают многие. В этот период вас могут проверять на стрессоустойчивость. В любом случае, вас замечают, вполне возможно, руководство поручит вам очень важную работу, с которой справиться сможете только вы. Сейчас вы можете многого добиться для себя, поэтому не стоит отвлекаться на тех, кто откровенно хочет вас использовать. Если вы хотите стать лидером, проявить свои организаторские способности, то в этот период сложатся благоприятные обстоятельства для этого.

Стрелец

Решению важных вопросов может помочь интуиция, подсознательная деятельность. Если вы давно собиралась поговорить с партнером о чем то важном, то текущая неделя для этого подходит. Могут стать актуальными вопросы алиментов, наследства, распределения бюджета. Период благоприятен для наведения порядка в офисе, изменения его внешнего вида, а также стиля и методов работы и отношений с сотрудниками. Подходящий день для заключения сделок по недвижимости, в сфере услуг. Удачно проходят переговоры со спонсорами, влиятельными лицами. Благоприятны дальние командировки, решение финансовых вопросов.

Козерог

Не ввязывайтесь в авантюрные проекты, непрозрачные финансовые соглашения. Контакты с широкой публикой помогут решению некоторых рабочих вопросов. Есть склонность к переводу некоторых деловых отношений в романтическое русло. Отлично получается интеллектуальная работа – освоение компьютерных программ, работа с электроприборами, занятия математикой. Подходящее время для приобретения офисной и бытовой техники. Можно надеяться на хороший контакт с влиятельными людьми, представителями органов власти, на финансовую поддержку. В этот период хорошо наводить порядок в делах, гармонизировать отношения с родителями, пожилыми родственниками.

Водолей

В решении жизненных задач гораздо больше пользы принесут подсказки подсознания, чем сухая логика, но предпринимать ответственные, судьбоносные шаги в течение этой недели, не рекомендуется. Активизируются кармические темы, напоминают о себе неприятные события прошлого. Время благоприятно для отдачи долгов во всех смыслах. Если вам нужна помощь, то поддержка, как правило, приходит с самой неожиданной стороны. Важно управлять своими эмоциями и учитывать интересы близких людей. Вокруг обстановка споров, поэтому любые высказывания и действия необходимо тщательно обдумывать. Соблюдайте меры предосторожности при работе с инструментами, острыми предметами.

Рыбы

В течение недели гораздо легче приспосабливаться к ситуации, чем что-либо менять. Это сказывается на всех сферах жизни, не исключая и финансовую: активность снижается, появляется желание переложить решение важных вопросов на кого-то другого. Период не подходит для интеллектуальной деятельности, но активизируются творческие способности. Люди, приобщенные к искусству, а также те, кто обладает достаточной мерой чувствительности, будут себя ощущать себя прекрасно. Удачны поездки на отдых, а также выступления перед публикой. Общественным деятелям, ораторам, удается донести до публики то, что они хотят сказать или показать через свое творчество.

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