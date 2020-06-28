Астролог составила гороскоп на неделю 29 июня - 5 июля

В течение этой недели многие задачи нужно решить, а также пересмотреть свои взгляды на отношение к происходящему в мире.

Завершающая неделя коридора затмений. Лунное затмение 5 июля произойдет на оси Рак – Козерог и закроет летний период затмений, начавшийся 5 июня. Особенность летних затмений 2020 года в том, что они происходят в период ретроградных Венеры и Меркурия и, соответственно, особое внимание следует уделить ранее не решенным делам.

В течение этой недели многие задачи нужно решить, а также пересмотреть свои взгляды на отношение к происходящему в мире. Каждый человек должен сосредоточиться на главном, понять, для чего Вселенная нам предоставила определенные жизненные уроки, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

Читайте такжеУдача будет улыбаться весь месяц: астрологи назвали знаки Зодиака, которым сказочно повезет в июлеВ любом деле возникает масса препятствий, происходят столкновения с окружающими. Могут появляться страхи, неуверенность в себе, сомнения в правильности выбранного направления. Текущая неделя не подходит для физической активности, необходимо проявлять осторожность при работе с огнем и острыми предметами. Усиливается деятельности различных систем организма, а также повышается чувствительности нервной системы.

Телец

Встречаясь с обманами, страхами, иллюзиями, вы сразу видите истинную причину, следствие и результат. В результате вам открываются глаза в первую очередь на самого себя. Вы начинаете понимать, что вам необходимо для личностного самовыражения. Приходится принимать правила, учитывать социальные влияния и следовать не только своей выгоде. Жизненные обстоятельства зависят только от вас и вашего духовного уровня и силы духа.

Близнецы

Напоминают о себе события начала июня, возможны неожиданные встречи со старыми друзьями. Многие ощущают стремление к изменениям в личных отношениях, реорганизации уклада семейной жизни. Если Вы давно подумываете о разрыве исчерпавших себя отношений, можете воспользоваться этим периодом. Те вопросы, которые не удавалось решить в течение длительного времени, внезапно получают удовлетворительные ответы.

Рак

Сложно сконцентрироваться, внутреннее беспокойство и нервозность будут сопровождающими явлениями текущей недели. В общественной или деловой сфере совместной работы возникают споры и конфликты. Из-за поспешных поступков или поспешного выбора формулировок деловые переговоры могут закончиться неудачно. Плохой период для сдачи экзаменов, зачетов, проектов, а противоречия с начальством могут привести к неприятностям на работе.

Лев

В этот период можно разрешить споры или разногласия с партнерами путем переговоров. При этом, старайтесь не преувеличивать свою значимость и реально оценивать свои возможности. Успех любого дела зависит от вашей готовности принять точку зрения другого человека. Благотворны поездки, деловые командировки, совмещенные с познанием духовных и культурных ценностей. Возможно возобновление или возникновение новых романтических привязанностей.

Дева

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, чья жизнь в июле развернется на 180 градусовНа первый план выходит интуитивное восприятие информации, воображение может разыграться и настроить множество картин, как положительного, так и отрицательного содержания. Реакция на новости и мнение людей очень зависят от настроения, хотя вам кажется, что всё как всегда. Появляется склонность воспринимать всё на свой счёт, а ваши личные и семейные дела мешают сосредоточиться на своих профессиональных обязанностях.

Весы

Лёгкостью контактов и игра воображения позволяет себя чувствовать достаточно комфортно в этот период. Есть вероятность того, что вы примите желаемое за действительное, не стоить верить ни словам, которые даются в это время. Устанавливаются хорошие отношения с близкими родственниками, можно получить от них поддержку, моральную и даже материальную. Возможен также дополнительный небольшой приток денег из разных источников, возврат долгов.

Скорпион

Успех будет сопровождать все ваши усилия, особенно связанные с психоанализом, исследованиями и расследованиями, оценкой или распределением финансов и ресурсов. Вы способны управлять большими коллективами людей и организовать их деятельность в самых сложных, критических условиях. Повышенная социальная активность и ра­бота в массах, будут полезны для вас. Если вы кому-то должны деньги, обязательно верните их в течение недели.

Стрелец

Изменения сказываются больше на социальной жизни, нежели на личной. Вовлечённость в жизнь общества, помогает в решении своих актуальных вопросов. Поднимаются проблемы тех сфер жизни, которые долгое время приносили переживания. В это время возможны проблемы, связанные с бизнесом, особенно если вы решили вводить новшества и расширять сферу деятельности. Кредитные обязательства, взятые на себя в это время, будет трудно исполнить в срок.

Козерог

Многому придется научиться в этот период, а также овладеть навыками, необходимыми для обретения свободы. Может быть ощущение скованности, но прошлый опыт в сочетании с новыми знаниями помогут выйти из любой ситуации с максимальной выгодой и пользой для себя. Идеи и мнения, окружающих, вряд ли будут соответствовать вашим, поэтому, приходится надеяться только на себя. Неспешная самостоятельная работа даст хороший результат.

Водолей

Старые нерешенные вопросы получат иную перспективу развития. Появляется возможность оригинального творческого самовыражения в коллективе, рабочей группе. Благодаря этому можете стать лидером. Встречи со старыми знакомыми, вдохновенный труд, внезапно открывшиеся перспективы, способствуют успеху. Ваши идеи могут получить поддержку начальства. Ощущается стремление к изменениям в личных отношениях, реорганизации уклада семейной жизни.

Рыбы

В материальной и финансовой сфере ожидаются лишь минимальные успехи. Появляются благоприятные возможности за счет тайной информации. Стремление к искусству, к высшей гармонии в жизни, может дать взлет творческого вдохновения и неожиданное решение волнующих вопросов. Этот период больше благоприятен для духовного развития, чем для продвижения в карьере или бизнесе, так как характеризуется фантазией и витанием в облаках.

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