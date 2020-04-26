Астролог составила гороскоп на неделю 27 апреля - 3 мая

28 апреля Меркурий входит в знак Тельца и будет здесь до 12 мая, что способствует рассудительности и невозмутимости.

28 апреля Меркурий входит в знак Тельца и будет здесь до 12 мая, что способствует рассудительности и невозмутимости. Любые сведения принимаются осторожно, всем нужна конкретная информация.

Работники в это время становятся более медлительными, но и более внимательными и терпеливыми, благодаря чему делают меньше ошибок. Люди предпочитают применять в работе старые проверенные методы, значительно уменьшается количество конфликтов, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, чья жизнь круто изменится уже в маеСклонность к спорам и открытому противостоянию и раздражение по мелочам, приводят к трудностям в финансовой сфере, в решении вопросов распределения прибыли. В отношениях с близкими и любимыми вам свойственна резкость, из-за чего могут возникать неприятные ситуации, вплоть до разрыва связей. Визиты к начальству и переговоры любого рода, лучше отложить. Будьте осторожны при управлении транспортом и работе с острыми предметами, техникой. Чтобы неделя прошла более-менее спокойно, следует постараться собрать всю свою сдержанность.

Телец

Формируются благоприятные обстоятельства для того, чтобы вы смогли правильно использовать свой талант и получить благоприятные перспективы в своей профессиональной деятельности и карьере. Благополучный период для деловых переговоров, подписания соглашений или же для творчества во всех сферах ваших интересов. В контактах и связях вы становитесь очень активными и энергичными, но самоуверенность и настойчивость в выражении своих идей и интересов, не находит ни отклика, ни одобрения у партнеров.

Близнецы

Вокруг вас благоприятная психологическая атмосфера, вы сможете решить множество задач и повысить производительность труда. Подходящий период для различных контактов, для заключения договоров, подписания важных документов, для торговых дел, особенно касающихся вопросов аренды и недвижимости. Возможно получение долгожданного известия, ценной почты. Конструктивный обмен мнениями с сотрудниками и деловыми партнерами, способствует новым перспективам. Удачно складываются отношения с публикой, а рекламная деятельность принесет желаемые результаты.

Рак

Усилившиеся капризность, тревожность и обидчивость, могут помешать плодотворной деятельности. Эмоции выходят на первый план, но не позволяйте им завладеть вами целиком и одержать верх над разумом. Придерживайтесь золотой середины, не отказывайтесь полностью от применения логики. Часто, первое впечатление оказывается самым верным, вы способны избежать неприятностей, если доверяете своей интуиции и чувствам. Хороший период для гармонизации отношений с родными женщинами, а также женщинами-партнерами и сотрудницами.

Лев

Читайте такжеСложности для Овнов и везение для Скорпионов: астрологи составили денежный гороскоп на майУспех в работе, требующей творческого подхода и фантазии, благоприятный период для романтики и общения с детьми. Многое зависит от имиджа, умения «подать себя» и уверенности в собственных силах. Поэтому приветствуется все, что способно укрепить престиж и вызвать восхищение окружающих. Возможно получение уникальной информации, что приносит неожиданные повороты в запланированные дела или во время поездок, переговоров, работы с документами, переписки. Очень хорошо начать цикл обучения чему-то новому.

Дева

Возможны встречи с интересными людьми, новые знакомства через друзей и единомышленников. Уделите внимание передовым технологиям, современной технике и средствам связи, благодаря этому вы сможете модернизировать производство, внедрить новые проекты, успешно обсудить с коллегами дальнейшие перспективы. В этот период очень легко думается, возможны неожиданные решения, открытия, изобретения. Возможны неожиданные повороты на жизненном пути, встреча с необычным. Возникает желание жить по-новому, обновить круг знакомых, друзей.

Весы

Предстоит заниматься рутинной работой, но вы сможете отточить свое мастерство и повысить уровень своей квалификации. Часто деловые проблемы переплетаются с повседневными заботами, но это не мешает, а наоборот, можно все успеть, если правильно распределить собственные ресурсы. Если вам удается сохранить внутреннюю гармонию и душевное равновесие, то неделя окажется очень полезной, особенно в творческой работе. Подходящие условия для личных достижений, ваши индивидуальные заслуги будут оценены по достоинству.

Скорпион

Для умственного труда и установления контактов, данный период является неблагоприятным. Возникают столкновения из-за идей и мнений, затрудненность в общении, невозможность ясно выразить свои интересы и взгляды. В вас просыпается дух противоречия, вы можете произносить вещи, о которых впоследствии пожалеете. Отложите работу с документами, подписание важных бумаг, договоров. Не давайте необдуманных обещаний, сосредоточьтесь на своих потребностях и самостоятельной творческой работе.

Стрелец

Стремление к творческой реализации поможет вам решить многие проблемы и задачи. Укрепляется уверенность в себе, сила воли, способность реализации запланированных дел и умственная подвижность. Вы сможете проявить свои таланты и сильные качества, а ваши решительные действия обязательно приведут к достижению результатов. Легче будут преодолеваться препятствия, а общее поведение будет вдохновлять окружающих. Удачными окажутся деловые визиты, обращения к властям, в официальные структуры, вы также испытаете поддержку сотрудников.

Козерог

Благоприятный период для бизнеса, начала новых проектов. Легкость протекания мыслительных процессов, обострение умственного восприятия, памяти и интуиции, помогут вам решить многие производственные и деловые проблемы. Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства. Благоприятный период для участия в конференциях, для выступлений, для воздействия на мнение окружающих. Вы сможете договориться с начальством, властями, эффективно высказать свои идеи, соображения, обрисовать свою позицию и интересы.

Водолей

Вы чувствуете себя свободнее, появляется возможность сделать свободный выбор в профессиональной сфере, в личных и деловых взаимоотношениях. Ваша воинственность, потребность активно проявиться, разорвать сковывающие обстоятельства, обратить на себя внимание, порой, вызывает недоумение окружающих. Желаниями движет честолюбие и самоуверенность, а это чревато превышением сил и полномочий. На пути к достижению желаемого вы проявляете предприимчивость и инициативу, но есть опасность сильного внутреннего перенапряжения, в результате - упадок сил.

Рыбы

Ваше влияние на членов семьи заметно возрастает, вам легче воздействовать на разум, нежели на чувства вашего партнера и домашних. Вы сможете оптимальным образом организовать рабочую неделю. Это хороший период для начала служебных и творческих проектов, заключения сделок, подписания контрактов и других важных бумаг. Работа с документами требует много времени, но завершится удачно. Появляются новые деловые связи и полезные знакомства, которые в будущем приведут к взаимовыгодному сотрудничеству.