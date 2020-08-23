Астролог составила гороскоп на неделю 24-30 августа

Чтобы минимизировать возможные неприятности, не стоит лезть на рожон и упрямо доказывать свою точку зрения.

Напряженный аспект двух сильних планет – Марса в Овне и Сатурна в Козероге, принесет напряженную ситуацию не только в окружении каждого человека, но и во всем мире. На личном уровне, этот аспект способствует безрассудной храбрости и трудоголизму при том, что целей достичь невозможно из-за множества внешних препятствий.

Неудачный период для военных, крупных руководителей, политиков - чаще возникают профессиональные проблемы, возможен кризис карьеры. Чтобы минимизировать возможные неприятности, не стоит лезть на рожон и упрямо доказывать свою точку зрения. Важно научиться отстаивать идеалы спокойно и не теряться при словах критики. Правильная оценка ситуации и осознанные действия, направленные на стабилизацию положения, уберегут от непоправимого, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

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Трудный период для больных различными хроническими заболеваниями, - обостряются их симптомы, ухудшается течение болезни. Из-за перенапряжения и неправильной эмоциональной реакции, возможно возникновение психосоматических осложнений.

Овен

Мысли ваши в этот период связаны либо с работой, либо со здоровьем. Неуступчивость, упрямство и своенравие осложняют отношения с сотрудниками или начальством. Возможна смена места или стиля работы, должностное перемещение. Возможные и юридические неприятности возникновение ненужных формальностей. Для мужчин напряженная неделя, сложно управлять своей физической силой и энергией. Обратитесь за советом к отцу, мудрому руководителю, авторитетному для вас человеку, под их началом вы сможете избежать неприятностей.

Телец

Внешняя напряженная обстановка принесет определенные ограничения, но в целом, неделя для вас окажется благоприятной. Направьте свою энергию на внутреннюю жизнь, храните свой домашний очаг и негатив не сможет проникнуть в вашу семью. Старайтесь спокойнее реагировать на любую перемену в партнере, если вы что-то скрываете от любимого человека, пришло время об этом поговорить и устранить причину волнений. Может возникнуть необходимость решать юридические или правовые вопросы, но лучше отложить все это к концу недели.

Близнецы

Наступает благоприятное время для решения семейных вопросов, оформления официальных союзов, брачных взаимоотношений, договоров. Поездки в это время удачны, особенно деловые, или по медицинским показаниям, например, в санаторий, на специализированный курорт. Третья декада августа для вас благоприятна, все получается так, как вы запланировали, если перед этим проделала необходимая работа. Неделя подходит серьезных разговоров с начальством, родителями, старшими родственниками, можно прояснить давно тревожащие вас вопросы.

Рак

В физическом отношении этот период является хлопот¬ным, могут возникать задержки с документами, в дороге. Неделя переполнена мелкими делами, различными сообщениями в мессенджерах и информацией. Много времени занимают разговоры о состоянии вашего здоровья, сбор информации о здоровье или консультации со специалистами в этих областях. Вы можете получить известия, связанные с новой работой или обучением. Ваши идеи и мнения будут восприняты коллегами, хотя возможны споры и необходимость корректировки проектов.

Окружающие склонны признать ваши достижения и таланты, а это, в свою очередь, улучшит ваше положение в обществе. Много времени занимают вопросы, связанные с ресурсами, материальными ценностями, талантами. Возможно появление дополнительных источников заработка, скрытый доход. В то же время, не стоит быть слишком приземленными, ведь помимо денег есть ценности другого порядка - духовные. Эта неделя достаточно напряженная, если что-то пошло не по плану, задумайтесь, какие у вас есть другие важные приоритеты, кроме, денежных?

Дева

Вам свойственно в этот период высказывать личное мнение, которое может вызвать бурную реакцию начальства или ваших оппонентов. Заручитесь поддержкой опытных старших коллег, обратитесь за советом к отцу или деду – они помогут выйти с достоинством из неприятной ситуации и сохранить репутацию. Поездки в это время, скорее, будут совершаться по импульсу, пришла идея в голову – сделано: но это может привести к множеству ненужных хлопот, которые мешают основной работе. Хорошее время для исследований, интеллектуальной работы в уединении.

Весы

Правильно подобранный имидж, доброжелательность, дипломатичность, умение находить подход к людям, соблюдение субординации, будут способствовать эффективному общению с вышестоящими, что поможет продвинуться в профессиональной деятельности. Возможна трансформация деловых взаимоотношений в личные, романтическая связь с начальником, известным или высокопоставленным лицом. Встреча может произойти при исполнении своих должностных обязанностей и повлиять в дальнейшем на карьеру. В этот период невозможно утаить какую либо информацию, особенно ту, которая может вас скомпрометировать.

Скорпион

Импульсивность действий, борьба за кардинальные реформы на производстве, в карьере, предпринимательских делах, приводят к чрезмерным физическим и психическим нагрузкам. Неудачное время для решения назревших проблем распределения прибыли, акционирования, страхования, возвращения долгов, а также наследства и алиментов. Повышаются всевозможные риски, вас могут пытаться втянуть в крупномасштабные мероприятия или опасные аферы. Будьте осторожны при использовании различной техники, вождении транспорта, проведении опытов и экспериментов.

Стрелец

Воля и решительность будут способствовать успехам в делах, связанных с вопросами карьеры. Самооценка и способность реали¬зации собственных амбиций повысятся. На первый план выступят графики работы, решение задач и выполнение профессиональных обязан¬ностей. Появляющиеся идеи найдут возможность их практической реализации, если вы прислушаетесь к рекомендациям специалистов и опытных коллег. Уже существующие проекты и сформировавшиеся планы можно будет внедрить, благодаря дополнительно полученной информации, новому знакомству, использованию деловых связей.

Козерог

Возможны неожиданные препятствия, сопротивление со стороны вышестоящих или коллег, что значительно подрывает вашу веру в себя, в собственные силы и значимость. Воспользуйтесь этим временем для отдыха или уединенной работы, планирования, обучения. Знания и сведения, которые вы получите в этот период, отложатся надолго, и вы сможете ими успешно воспользоваться. Подходящий период для подачи служебных записок или проектов руководству по реорганизации производства, с целью повышения производительности труда, внедрения передовых методов.

Водолей

Часто испытываете напряжение, но если вы сможете самоорганизоваться и сконцентрироваться, конструктивно и целенаправленно действовать, то достигнете определенных успехов, хотя это будет не просто. Выплата или получение долгов, займы, применение или развитие навыков, которые помогут вам обрести независимость в финансовых и прочих отношениях, также вполне вероятны. Усиливается решимость и сила воли, в связи с чем, вы станете слишком требовательны и категоричны. Главное, не испортить благоприятные возможности и использовать ситуации с максимальной выгодой и пользой.

Рыбы

Разговоры, связанные с вопросами партнерства и взаимоотношений, приносит в эту сферу нервозность, рассеянность и раздражительность. Также возникают обстоятельства, способствующие исследованиям и расследованиям, а также пониманию психологических мотивов поведения других людей. Эта неделя является неблагоприятной для деловой сферы, чему способствуют повышенная конфликтность, столкновения из-за идей и мнений, затрудненность выразить свои интересы и взгляды. Лучше отложить походы в официальные места и государственные структуры.

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Автор: Ольга Броскова