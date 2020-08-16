Астролог составила гороскоп на неделю 17-23 августа

Людей в этот день легче вдохновить на свершения, вернуть желание жить и радоваться.

17 августа Меркурий соединяется с Солнцем во Льве и строит гармоничный аспект с Марсом, что дает самоуверенность и настойчивость многим людям и в выражении своих идей и интересов. Появляется интерес к интеллектуальным играм, активизируется умственная сфера. Число общественных связей возрастает.

Читайте такжеЧетыре знака Зодиака ждет небывалый успех уже на эти выходные - астрологВозможны небольшие поездки по поручению или делам. С начальством и влиятельными лицами легко можно найти общий язык, внести предложения, высказать свои соображения. Хорошо идет работа, требующая умственных творческих усилий. Людей в этот день легче вдохновить на свершения, вернуть желание жить и радоваться, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

Ваше повседневное расписание будет переполнено мелкими делами, различными сообщениями в мессенджерах, поездками и инфор¬мацией. Много времени занимают разговоры о состоянии вашего здоровья, сбор информации о здоро¬вье и физической форме или консультации со специалистами в этих областях. Возможны служебные командировки, приход молодых сотрудников, начало обучения на курсах повышения квалификации. Вам могут поручить обучение молодого персонала трудовым навыкам или возложат на вас дополнительные обязанности. Возможны конфликтные ситуации с начальством, смена места работы с целью повышения должности или дохода.

Телец

В этот период на первый план выступают романти¬ка, юмор и творческое воображение. Если у вас есть дети, то самое время заняться ими. Благоприятны поездки на отдых, занятия развивающими играми с детьми. Не забывайте о детях старшего возраста, сейчас можно найти возможности для сближения и устранения недоразумений. Романтические встречи способствуют усилению оптимизма, появляется желание показать себя с лучшей стороны, быть заметными, значимыми, любимыми. Также в этот период усиливается азарт и стремление к авантюрам, но не ввязывайтесь в подобное, иначе это может довести до потери репутации. Обновления в профессиональной сфере дают усиление популярности и признание.

Близнецы

Стабилизируется ваше эмоциональное состояние, сердце и разум - в ладу. Для вас наступает благоприятный период, хотя времени для отдыха не остается. Важно не выпасть из потока, быть в движении, заниматься бизнесом и, в скором времени, вы будете довольны проделанной работой и полученным результатом. Мысли заняты расчетами, сроками, решением вопросов, связанных с различными бумагами и документами, а также здоровьем. Деловых контактов становится больше. Это хорошее время для серьёзных разговоров, совещаний, планирования, составления отчётов и разного рода справок, а также для инвентаризации, наведения порядка, всяческих проверок.

Рак

В физическом отношении этот период является хлопот¬ным. Возможны поломка оборудования, проблемы с документами, задержка поставок товара, производственные трудности. Целью ва¬ших усилий станут деловые проекты, различные распродажи, контакты с братьями и сестрами, корреспонденция, мероприятия, связанные с обучением. Разговоров очень много, поток информации и идей усилится. Вам будет легче заниматься литературным творчеством и высказываться. Думайте и анализируйте, прежде чем что-то делать, не расходуйте свою энергию в холостую. Вы сможете усвоить более эффективные методы работы, ваши идеи и мнения будут восприняты с энтузиазмом.

Лев

Читайте такжеАстрологи назвали самых успешных мужчин по знаку Зодиака: кто на первом местеУсиливается интерес к денежным делам, мышление становится более практичным, появляются новые идеи и планы, касающиеся финансовых дел. Благоприятное время для поиска работы или дополнительных источников заработка. В решении денежных проблем могут помочь родственники, соседи, друзья. Дополнительные доходы может принести интеллектуальный труд, посредническая деятельность, коммерческие сделки, торговля, выгодные контракты, связанные с куплей-продажей. У вас будут благоприятные возможности, благодаря которым вы сможете улучшить свое финансовое положение. Период благоприятен для командировок в целях установления отношений.

Дева

Возникает огромное желание рассказать о своих грандиозных идеях и о своих проблемах, так как в это время самыми приоритетными темами для разговора являются личные. Деятельность в это время чаще сводится к разговорам о ней. В это время вы быстро загораетесь и принимаете решения импульсивно, от недостатка внимания вы не страдаете. Скорость восприятия и переработки информации в это время возрастает, что очень благоприятствует брокерам, корреспондентам, людям, работающим с информацией, в также всем, для кого важно первому добыть сведения. Рабочему процессу в этот период мешает импульсивность принятия решений, метания из крайности в крайность, разговоры.

Весы

Не афишируйте свои планы и тогда, успех вам гарантирован. Усиливается восприимчивость и чувствительность, в романтических отношениях возможно появление новых и сильных импульсов. Появляются неожиданные деловые и финансовые перспективы, интересные предложения и контакты, необычные знакомства и связи. Неординарность и экстравагантность, помогает в общественной жизни и помогает обрести новые возможности. Особенно удачны контакты с общественными организациями и независимыми группами, а также планирование и попытки реализации планов. В семье возможны неожиданные события, сопровождающиеся хлопотами и необходимостью каких-то перемен.

Скорпион

Вы можете обрести особые преимущества, благодаря давним друзьям или ситуациям, в которых вы сможете проявить свою индивидуальность. Вам приходят новые идеи, вы строите планы и находите поддержку единомышленников. Это хороший период для привлечения спонсоров. Хорошее время для ученых, политиков и общественных деятелей, для частного предпринимателей и бизнесменов. Новые внезапные и интересные знакомства дают благоприятные перспективы. Возможно перерастание дружеских связей в романтические. Склонность к флирту, приключениям, эмоциональному и духовному общению с партнером, делают эту неделю запоминающейся на долго.

Стрелец

Вызывает беспокойство собственная репу¬тация, вопросы статуса, карьеры. Цель достигается благодаря чьему-либо покровительству или умению использовать нужную информацию в своих целях. В это время часто возникают новые важные связи, знакомства с работодателями, авторитетными и высокопоставленными людьми. Ваши интеллектуальные способности могут стать главным предметом общественного признания. Вы получите возможность выразить в присутствии пуб¬лики свои идеи, поделиться знаниями и навыками. Полученные вами новости и информа¬ция относительно карьеры, способствуют изменениям, повлияют на текущие дела.

Козерог

Завязываются новые, в том числе и международные связи на основе научных или других интересов. Хорошее время для участия в брифингах и конференциях. Вы сможете договориться с начальством, властями, эффективно высказать свои идеи, соображения, обрисовать свою позицию и интересы. Удачно сложатся командировки, посещение официальных организаций. Благоприятный период для реорганизаций на службе с целью повышения производительности труда, внедрения передовых методов, для переориентации на новый вид деятельности. Интеллектуальный или профессиональный статус зай¬мет одно из приоритетных мест.

Водолей

Испытываете напряжение в профессиональной сфере, вам приходится что-то преодолевать, за что-то бороться, но результаты оказываются удовлетворяющими. Подходящее время для улучшения отношений с братьями и сестрами, соседями. Благотворно влияют на семейные отношения совместные вечера и пикники, романтические поездки и прогулки. Вы можете успешно воздействовать на разум вашего партнера, супруга и членов семьи. Хорошо складываются отношения с детьми, этот период можно использовать для занятий с ними, интеллектуальных, развивающих игр. Удачное время для путешествий за рубеж или общения с иностранцами, обучения, повышения квалификации.

Рыбы

Ваша сила в этот период – только в сотрудничестве, необходимо искать взаимопонимание с партнерами. Для умственного труда, расчетов, исследований, данный период является достаточно сложным, но для творческой деятельности – благоприятное время. Это же относится и к установлению контактов с близкими людьми. В вас просыпается дух противоречия, вы можете произносить вещи, о которых впоследствии пожалеете. Отложите работу с документами, подписание важных бумаг, договоров. Старайтесь не реагировать на провокации, не вступайте в конфликты и конфронтацию. В этот период вы узнаёте мнение людей о себе и своей деятельности, что для вас в это время очень важно.

Ранее астрологи назвали самых добрых мужчин по знаку Зодиака: у кого "золото" рейтинга.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Броскова