Усиливаются крайности проявлений претензий и недовольства по отношению к партнерам, особенно в финансовых вопросах.

21 ноября Венера переходит в знак Скорпиона, а Солнце переходит в знак Стрельца - транзит Венеры по Скорпиону дает высокую эмоциональную напряжённость. Эмоции могут выйти из-под контроля, тогда не избежать скандалов, бурных выяснений отношений. Особенно мучительны в это время чувства ревности, зависти, разочарования в партнёре, неудовлетворённость отношениями.

Усиливаются крайности проявлений претензий и недовольства по отношению к партнерам, особенно в финансовых вопросах. Брак, деловое партнерство, совместные проекты и взаимоотношения с женщинами, становятся напряженными. Но если осознанно подойти к вопросам, проявить стремление к сотрудничеству и сделать первый шаг к примирению, достичь удастся многого: взаимные обязательства укрепятся, общие цели прояснятся, недовольство исчезнет, а взаимоотношения приобретут еще более прочный фундамент и хорошие перспективы, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

ОВЕН

Решимость и удовлетворение своими действиями, способствует улучшению качества жизни. В течение недели вы сможете реализовать некоторые свои цели, планы начинают воплощаться в реальности. Обстоятельства складываются выгодно и полезно для вас, но в этот период вам могут бросить вызов или умышленно спровоцировать на открытую конфронтацию, а также на ситуации, связанные с конкуренцией и риском. Вы вполне способны и готовы справиться со всем, что вам предстоит, но ваши поступки могут привести к переутомлению, головным болям.

До 21 ноября у вас все хорошо – вы ярко проявляете свои индивидуальные способности, происходит творческий взлёт, усиливается жажда деятельности. Ваша щедрость и жизнерадостность, действует на окружающих вдохновляюще, вы способны зарядить других энергией, оптимизмом. Самые сложные и болезненные вопросы решаются легко и радостно. Уверенны в своих силах, ваши действия и поступки отличаются неповторимостью, вы чувствуете любовь других людей. Но к концу недели, на выходных вас могут посещать мрачные мысли, ощущаете неудовлетворенность.

БЛИЗНЕЦЫ

Жизнь будоражит вас, заставляет вас активно проявиться, использовать волевые качества. Появляется сильная потребность личного участия во всех делах, стремление вырваться из навязанного круга обстоятельств. Возможно даже превышение сил и полномочий. Вы оказываетесь в центре внимания, очень многое зависит от принятых вами решений. Укрепляется энергетика, улучшается самочувствие, появляется невероятная физическая сила. Хорошее время для начала циклов творческой и деловой активности, спо-собствующих росту популярности.

РАК

Неделя самоутверждения в процессе профессиональной деятельности, появляется возможность отстоять свою точку зрения, укрепить свою жизненная позиция. Окружающие замечают в вас задатки лидера или если вы стремитесь доказать себе и другим людям, что обладаете этими задатками, пришла пора самостоятельно смоделировать ситуацию, которая позволит продемонстрировать эти черты. Обстоятельства позволяют удачно проявить ваш потенциал, особенно к концу недели. Вы испытаете прилив жизненных сил и будете довольны своими поступками и их результатами.

ЛЕВ

Если вы проявите великодушие по отношению к окружающим, то они отнесутся к вам соответственно, и вы сможете решить большинство актуальных для вас вопросов. Более того, люди вашего круга высоко оценят ваш талант и личные качества, хотя вы должны будете сами создать для этого определенные условия. Возможно, у вас появится шанс занять место руководителя, когда речь зайдет о сотрудничестве и поддержке партнера или других союзников. Счастливый случай или ситуация поможет вам улучшить свое положение в обществе или добиться другого личного успеха.

ДЕВА

Поток информации и общения, направленный в вашу сторону в тот период, содержит полезные сведения, с помощью которых вы сможете лучше выразить свою индивидуальность и осуществить личное влияние. Не стесняйтесь пользоваться чужими идеями, вместе с авторами и первоисточниками, вы сможете сделать нечто долгосрочное и полезное для многих людей. Творческая жилка, сила характера или способности руководителя, которые вы демонстрируете в связи с общественными событиями и деловыми переговорами, помогут вам извлечь значительную пользу из сложившейся ситуации.

ВЕСЫ

Обстоятельства позволят удовлетворить собственные желания, обрести довольство собой, почувствовать новый приток жизненной энергии. Ситуации и взаимоотношения наверняка дадут вам повод гордиться собой. В этот период просьбы об одолжениях встретят благожелательное отношение. До 21 ноября получается все запланированное, но на выходных ситуация может резко измениться и не в лучшую для вас сторону. Поэтому, постарайтесь в течение недели приложить максимум усилий и, как минимум, приблизиться вплотную к реализации своих целей.

СКОРПИОН

Высокая самооценка и сила воли побуждают вас к самовыражению в самом позитивном отношении. Начальство, власть имущие или те, кто оказывает влияние на вашу жизнь, будут склонны поддержать вас. Общение и поездки в этот период тесно связаны с личными потребностями и целями. Сосредоточенность на своих интеллектуальных устремлениях и самовыражении, может помочь вам добиться более высоких результатов. Воспользовавшись чужими идеями и дополнив их собственными, вы можете создать нечто совершенно новое - это шанс продемонстрировать свои способности.

СТРЕЛЕЦ

Всё делается на подъёме, легко, умеете словом поддержать другого человека, вдохновить на свершения. Полученная информация, новые впечатления побуждают вас к творчеству. Вы становитесь более заметными, благодаря своим умственным способностям и осознанным действиям. Появляются хорошие возможности для установления связей, для решения своих личных проблем. Женщины и мужчины более активно идут на контакт друг с другом. Активизируется деловая, коммерческая деятельность, финансовые дела благополучно решаются.

КОЗЕРОГ

Неделя благоприятна для привлечения внимания к своим делам светских особ и влиятельных лиц. Более удачно складываются деловые отношения с представителями противоположного пола. От них можно ожидать понимания, помощи и поддержки, в том числе материальной и финансовой. Не исключено завязывание служебных романов. Вы много и активно говорите о себе, но склонность навязывать своё общество другим, может привести к негативным последствиям. К концу недели ситуация улучшается, многие актуальные для вас вопросы завершаются благополучно.

ВОДОЛЕЙ

Активизируются взаимоотношения с детьми, с ближними родственниками. Используйте этот период для гармонизации ваших романтических отношений и семейных связей. В течение недели ощущаете внутреннюю свободу, испытываете чувство радости и уверенности в себе, общественная деятельность приносит результаты. Ищете в этот период душевности и находите в жизни самые лучшие стороны. Вы воодушевлены и способны заразить этим подъемом сотрудников и компаньонов, даже начальство. За счет личной привлекательности и физического обаяния вам многое по плечу.

РЫБЫ

Можете рассчитывать на получение ссуды, успешное решение юридических дел. Неделя благоприятна для выхода в свет, для помолвки или бракосочетания, для любовных объяснений и совместных дел с романтическим партнером. На выходных вы можете почувствовать напряжение, недопонимание с партнером, причиной могут быть финансовые вопросы. К концу недели возможны различные нарушения здоровья, поэтому не следует принимать важных решений, так как в состоянии неуверенности в себе, можно легко допустить ошибку, исправить которую будет не просто.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Броскова