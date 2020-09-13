Отодвинутые на длительный период дела могут быть благополучно разрешены.

17 сентября новолуние в Деве в 14:00 по киевскому времени, Солнце в гармоничном аспекте с Сатурном ретроградным. Уверенность и комфорт сейчас в первую очередь зависит от ясности и порядка, появляются возможности улучшить свои деловые, социальные, финансовые взаимоотношения, сделать их более эффективными, устраняя все, что мешает. Открываются возможности для перехода на новые уровни во всех сферах.

Отодвинутые на длительный период дела могут быть благополучно разрешены. Для окончательного успешного завершения дела хорошо было бы воспользоваться советом опытного старшего товарища, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

ОВЕН

Хороший период для решения конфликтов и разногласий, можно многое изменить в своей жизни. Неделя идеально подходит для корректировки и пересмотра своей деятельности, социальной активности. Стоит обращать внимание на то, что говорят представители старшего поколения, руководители. Они могут вам дать ценный совет, их опыт поможет вам избежать неудач. Трудный период для больных различными хроническими заболеваниями, - обостряются их симптомы, ухудшается течение болезни. Поэтому, особое внимание нужно уделить своему здоровью.

Самообладание поможет избежать неудач и неприятностей, обдуманно подходите к тратам и вложений, расходами на удовольствия и развлечения. Повышается способность воздействовать на умы, создавать творческие проекты, проявлять активность в борьбе за утверждение своих интересов и идей. Хороший период для анализа существующих взаимоотношений, выяснения вопросов, которые не дают покоя и уверенности. Возможно возобновление личных взаимоотношений с давними партнерами. В течение этой недели вы поймете, с кем из партнеров вам действительно хорошо и с кем вам по пути.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы сможете зарядить оптимизмом своих близких, заставить поверить в свои силы даже тех, кто находится в депрессии. Многое получается легко, без препятствий, но с другой стороны, это порождает лень. В результате – потеря шансов и возможностей. Хороший период для исследований, в том числе, для решения деловых и финансовых вопросов. Возможно поступление тайной информации, необычных известий, прошлые события могут напомнить о себе. Подходящее время для переговоров с влиятельными людьми, обсуждений и выступлений, работы с документами, заключения сделок.

РАК

Для умственного труда данный период является неблагоприятным. Это же относится и к установлению контактов с близкими людьми. Партнеры могут нарушать данные обязательства, служебные обязанности, а общественная нагрузка, мешают личной жизни. Сейчас не время для хитрости, успех ваш зависит от вашей честности, самообладания и объективности. Отбросьте эмоции, принимайте решения с холодной головой. Появляются партнеры из прошлого, возможно, придется делать выбор, решать - в каких отношениях вы способны к взаимной поддержке, а какие партнерские отношения себя изжили.

ЛЕВ

Множество хлопот и мелких дел не оставляет место празднику. Много времени занимают разговоры о здоровье, сбор информации или консультации со специалистами в этих областях. Активизируются вопросы, связанные с работой, могут измениться ваши обязанности или направление деятельности. Категоричность и требовательность должны уйти на второй план. В этом случае вы сможете решить вопросы, которые не удавалось решить в течение длительного времени. Вы лидируете среди своих друзей, сослуживцев. Возможно, коллектив или начальство возложит на Вас некоторые обязанности.

Удачный период для решения проблем и устранения препятствий в любви и семейных отношениях. Любовные взаимоотношения могут изменить привычную жизнь вашу и вашего партнера. Если воспитание детей и их развитие вызывают проблемы, воспользуйтесь этим периодом для укрепления связи с детьми, утверждения родительского авторитета. Возрастает тяга к эстетическим удовольствиям, стремление к познанию искусства. Повышается спокойствие, умиротворенность, уравновешенность. Удачные дни для решения важных деловых вопросов, появляются новые идеи для творческого самовыражения.

ВЕСЫ

Решение вопросов совместных финансов, принесут вам дополнительные трудности. Но красивые слова, красивые поступки и то, что называют хорошими манерами, позволяют добиваться от людей желаемого. В это время возрастает талант управления людьми посредством слова - вы способны воздействовать на большие коллективы людей. Благоприятно посещение разных общественные и культурные мест, где можно встретить знакомых, поделиться с ними новостями, завести новые связи. Те, кто ещё не обзавёлся половиной, могут надеяться на романтическую встречу, в том числе, с давними партнерами.

СКОРПИОН

Воспользуйтесь этим временем для трансформации стиля и методов вашей работы, взаимоотношений с партнерами, замены всего устаревшего и ненужного. Подходящее время для обращения в официальные органы, государственные структуры. Период благоприятен для того, чтобы улучшить, качественно изменить существующие любовные или семейные отношения, разорвать рутинные связи, отбросить в своей жизни все, что на данном этапе, мешает вашему развитию. Возможна трансформация дружбы в любовь. Новые взаимоотношения могут быть яркие и страстные, но они краткосрочные.

СТРЕЛЕЦ

Начинается постепенное движение, развитие, проясняются перспективы, будущее становится понятным. Обстоятельства подталкивают вас к серьезным изменениям - от ремонта или переоборудования жилья, до бракосочетания, переезда и т.п.. Это хороший период для объяснений с партнерами, выяснения личных и семейных отношений. Проблемы могут возникать из-за недостатка решительности, необдуманности поступков и неуверенности в своих силах. Увеличивается вероятность неправильного распределения средств, поэтому воздержитесь от денежных вложений и покупок.

КОЗЕРОГ

Уверенность и комфорт зависят от вашего эмоционального состояния. Старайтесь не принимать рискованных решений, т.к. велика вероятность отрицательного исхода, из-за чего можно дойти до потери доверия окружающих. У вас могут сформироваться слишком большие требования к жизни, вам может хотеться в обязательном порядке улучшить свое положение, но поспешные действия и внутреннее беспокойство приводит к ошибочным действиям, следствием которых будут финансовые потери. Интенсивная работа приводит к повышенной конфликтности в личных и семейных отношениях.

ВОДОЛЕЙ

Происходит проверка отношений на прочность, возможно появление давнего партнера, который послужит катализатором обновлений. В течение этого периода возрастает жизненная сила, сопротивляемость различным заболеваниям. Хороший период для заключения сделок, реорганизации производства. Удачными окажутся деловые визиты, обращения к властям, в официальные структуры, Вы также испытаете поддержку сотрудников. Используйте этот период также для планирования, совещаний, ответственных выступлений. Но будьте готовы к тому, что вы столкнетесь с сильным сопротивлением других мнений и интересов.

РЫБЫ

Сведите к минимуму возможность личных столкновений, в этот период общественная деятельность приносит потери ресурсов. Будьте бдительны при составлении доверительных соглашений, не говорите ничего такого, что потом может быть истолковано иначе. При правильном использовании возможностей этого периода, в сфере личных взаимоотношений происходят улучшения или сохраняется равновесие. Подходящий период для того, чтобы проанализировать, как вы достигаете своих жизненных целей. Хороший период для устранения противоречий, налаживания взаимоотношений с родными и близкими.

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Автор: Ольга Броскова