Астролог составила гороскоп на неделю 10-16 августа

Не привязывайтесь к материальному, направьте энергию на самопознание, внутреннюю работу.

С 11 по 15 августа Уран будет в стадии стационарности, Марс соединяется с Черной Луной, что активизирует кармические темы, проблемы поколений. Действуя на Марс, Черная Луна подчиняет личную волю низшим побуждениям и инстинктам.

Черная Луна – фиктивная планета, показывает темную сторону сознания, не отработанную карму и слабые места психики. Это воронка, в которую происходит слив энергии, поэтому может не остаться сил для развития и движения вперед. Необходимо осознание, чтобы противостоять силе соблазна Черной Луны и искажениям, которые она приносит в сферы жизни, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Дело, начатое в этот период, будет развиваться не так, как запланировано. Чем выше уровень духовного развития человека, тем легче пройдет эта неделя. Не привязывайтесь к материальному, направьте энергию на самопознание, внутреннюю работу. Многие осознают свое Предназначение, свои кармические задачи. С 16 августа Уран перейдет в фазу ретроградного движения до 14 января 2021 года.

Сверхактивно проявляете свое «я», готовы идти на риск. Из-за этого повышается вероятность получить травму или оказаться в неприятных обстоятельствах. Благоприятное время для предпринимательской деятельностью. Склонны быстро принимать решения, однако не пренебрегайте возможностью подвергнуть все критическому анализу, разумно планировать свои дела. Подходящие дни для деловых переговоров, финансовых сделок и посредничества любого вида. Способность динамичного планирования, координации действий и предприимчивость в общении с коллегами и деловыми партнерами, помогут вам достичь взаимовыгодного сотрудничества.

Телец

Хороший период для сдачи экзаменов или зачётов, защиты дипломов и проектов, а также для поездок, связанных с рекламной, общественной или творческой деятельностью. Но старайтесь находиться в спокойном состоянии, иначе, в самый неподходящий момент можете забыть важную информацию, нужную деталь. Внезапные события в семейной жизни, в личных отношениях отражаются на деловой сфере. Не ввязывайтесь в конфликты, хотя вы часто можете наблюдать ссоры в ближнем окружении в течение недели. Вас могут пытаться обмануть, предоставить неверные сведения, поэтому лучше никому не верить на слово, а важную информацию перепроверять.

Близнецы

В это время обычно появляются непредвиденные срочные дела, много отвлекающих, не входящих в дневные планы. Возможны проблемы со связью, дорожные происшествия, срывы договорённостей, нарушение планов. Поездки нерациональны, так как могут сопровождаться множеством мелких, но выбивающих из колеи и заставляющих нервничать неприятностей. Будьте внимательны, в этот период увеличивается количество краж. Лучше не принимать важные решения, повременить с подписанием договоров, соглашений, контрактов, т.к. существует вероятность, что вы упустите важную деталь или что-то важное не прочтете, написанное мелкими буквами.

Рак

Старайтесь рационально использовать свои физические, психические и материальные ресурсы. То, чего вы так яростно добиваетесь в это время, в результате будет не нужно или будет даже вредно. Отпустите ситуацию, будьте мягче, проявляйте внимание и заботу по отношению к ближним, к своим родителям. Не стоит переходить на новое место работы, говорить о своем повышении с руководством, демонстрировать результаты своего труда – не оценят. Если есть возможность, пойдите в отпуск, если начальник не отпускает – не настаивайте, иначе это приведет к осложнению отношений с вышестоящими и коллегами. В этот период вас могут пытаться обмануть или списать на вас свои ошибки.

Лев

В этот период возникает склонность к идеализации той или иной страны, чужой культуры. Общение с иностранцами в это время более проблематично, есть вероятность столкнуться с неприятностями. Особенно опасайтесь нелегальной международной деятельности и попыток втянуть вас в этот процесс. Любов¬ные взаимоотношения из прошлого, особенно те, мо¬гут переместиться в настоящее. Вам могут льстить в этот период, ослаблять вашу бдительность красивыми словами, а за спиной проворачивать различные дела. При необходимости, вы сможете без препятствий покинуть родные места. Если выехали в другую страну, изучите ее традиции, культуру, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

Дева

Домашние вещи, бытовые вопросы отнимают много сил и энергии. Но в этот период, огромна ваша роль в жизни окружающих. Люди, которые рассчитывают на эту вашу роль, являются для вас ориентиром, помогают правильно скоординировать свои действия, обеспечить гармонию и сотрудничество. Ваша активная общественная жизнь может способствовать романтическим увлечениям. Некоторые из ваших самых заветных желаний могут осуществиться и в этом могут помочь друзья и единомышленники. Из совместной работы над каким-нибудь проектом или в общественной организации может вырасти взаимное чувство, чему способствуют общие идеи, общие устремления.

Повседневный распорядок жизни Вашей семьи может быть нарушен неожиданным событием или приходом гостей. Возможны ссоры, разногласия из-за семейных планов. Даже если вы стремитесь остаться в одиночестве, окружающие найдут способ нарушить его. Добиваться поставленных целей в одиночку будет гораздо труднее, чем вместе с партнером или партнерами. В большинстве ситуаций первый шаг делают другие люди, предоставляя вам возможность решать, как поступить в дальнейшем. Хороший период для организационных мероприятий, изучения и применения прогрессивных методов труда и технологий, приобретения оргтехники.

Скорпион

Это благоприятное время для того, чтобы заняться написанием, изданием или покупкой книг. Стремление к сотрудничеству, решению совместных проблем, а также общение и укрепление взаимоотношений с родственниками со стороны супруга, принесут много позитивных эмоций и удовлетворение полученным результатом. Удачный период для рекламы, привлечения клиентов, все это может совпадать с началом романтических взаимоотношений. Благоприятный месяц для решения юридических вопросов и оформления документов, для поиска деловых связей с иностранцами, поездок за границу, привлечения к партнёрству зарубежных фирм, предприятий, сообществ.

Стрелец

Совместные доходы и социальное положение, приобре¬тенные благодаря браку либо деловому партнерству, будут иметь серьезное значение в пред¬стоящих событиях. Романтические увлечения и станут особенно активными. Вы можете получить преимущества, связанные с кредитами, налогами или страхованием. Продуктивным будет участие в групповой работе, когда можно сохранить индивидуальность, оставаясь в коллективе. Ваша значимость в профессиональной сфере значительно возрастает. Возможно, вам понадобится решать вопросы наследства или улаживать финансовые проблемы других людей. Прибыль возможна через использование личных контактов, любовных связей.

Козерог

Возмож¬ны изменения, связанные с юридически¬ми вопросами, контрактами, связями с общественностью, доходами родных и си¬туациями, в которых вы будете стремить¬ся к партнерству и предлагать его. Ком-промисс возможен, хотя достичь его не так легко, как кажется на первый взгляд. Приложите усилия для гармонизации взаимоотношений, способствуйте сотрудничеству ради достижения общих целей. Полагайтесь на себя, свои знания, получайте консультации у профессионалов, т.к. окружающие могут не выполнять своих обещаний в этот период. Вся ответственность сейчас лежит на вас, благодаря вашим усилиям может быть налажена эффективная работа.

Водолей

В этот период могут испортиться отношения с соседями и близкими родственниками. Причиной недоразумений становится подозрительность, при этом вы склонны безосновательно не доверять людям в одних вопросах и, чрезмерно доверять в других. Новые знакомства в это время, вряд ли будут продуктивными. Старайтесь активно использовать свои старые связи. Остерегайтесь сплетен, может возникнуть необходимость разбираться со слухами или клеветой. Может возникнуть необходимость в командировках. В целом в поездках следует быть внимательными, увеличивается количество ДТП в этот период. Предпочтительны лишь деловые поездки, развлекательные лучше отложить до лучших времён.

Рыбы

Деньги и материальные вопросы становятся объектом ваших сомнений, терзаний и других эмоциональных проявлений. Этот период сопровождается искушением нечестными или аморальными способами заработка. Будьте внимательны к своему имуществу, есть вероятность кражи или повреждения ваших вещей. Возникают конфликты с домашними, с родителями и детьми из-за денежных разногласий. Но если всю активность и энергию направить на физическую работу, а не на выяснение отношений, то вместе с родными, любимым человеком, можно сделать очень много полезных дел. Главное, сдерживать себя в эмоциях, не раздражаться по мелочам, чтобы совместная деятельность оказалась эффективной.

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