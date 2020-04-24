Астрологи назвали трех главных счастливчиков мая

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым в мае повезет больше остальных.

Последний месяц весны - очень важное время для каждого из нас. Расцветает сама природа, делая нашу жизнь более яркой, а нашу энергетику более сильной.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым в мае повезет больше остальных, пишет slovofraza.

Овен

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, чья жизнь круто изменится уже в маеУ каждого Знака Зодиака есть свои скрытые возможности. В мае звезды и планеты помогут Овнам раскрыть эти возможности и стать более продуктивными в любви, в делах и в работе. Под лежачий камень вода не течет, поэтому этим людям придется попробовать найти в себе новые таланты. Возможно, кто-то из близких сможет указать верный путь в саморазвитии. Май прекрасно подходит для обучения, для поисков новых друзей, для общения и поездок. Смена обстановки поможет Овнам воспрянуть духом, найти в себе силы для движения вперед. Также астрологи отмечают, что в мае полезно идти на примирение, проявляя инициативу и в этом направлении. Конец весны для Овнов будет временем удачи.

Водолей

Водолеев ждет большой финансовый успех в третьей декаде месяца. В целом в мае стоит больше внимания уделять своему хобби и второстепенным увлечениям. Творческим личностям удастся найти вдохновение для работы и личностного развития. Также астрологи считают, что май подойдет для поиска новых увлечений и хобби, новой работы, смены обстановки. В мае полезно будет путешествовать, заводить новых друзей. Одиноким Водолеям, возможно, удастся найти вторую половинку. При получении денег не стоит сразу тратить их. Важно правильно спланировать бюджет. В начале мая необходимо будет сделать дома генеральную уборку, чтобы стабилизировать энергетические потоки.

Рыбы

Это идеальное время для финансовых дел, работы. Также до 10 числа Рыбы будут более мотивированы. Им улыбнется удача во всех сферах. Самое главное — составить для себя четкий план действий на месяц, чтобы не забыть о важных делах. Рыбам стоит помнить о том, что скупой платит дважды. Если придется покупать что-то важное, то лучше не соглашаться на сомнительные предложения. Лучше приобретать хорошую и качественную новую технику, вещи, мебель. То же самое касается и развлечений — лучше пойти в проверенное место с друзьями или второй половинкой, но заплатить чуть больше, чем рисковать настроением, пытаясь сэкономить.