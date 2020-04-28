Этим знакам Зодиака стоит готовиться к крупным неприятностям: астролог назвал неудачников мая

Примерно до 10 числа звезды и планеты будут в некотором диссонансе и дисгармонии, из-за чего Львов могут настигнуть неприятности в делах, в любви и в работе.

Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака - главных неудачника мая.

Об этом пишет slovofraza.

Лев

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, для которых начало мая станет удачным периодомПримерно до 10 числа звезды и планеты будут в некотором диссонансе и дисгармонии, из-за чего Львов могут настигнуть неприятности в делах, в любви и в работе. Связаны они будут с принятием важных решений. Начиная с 10 мая можно строить планы на будущее, делиться своими впечатлениями с коллегами и близкими, спрашивать у них советы по поводу развития событий. Львов ожидает большая удача в любовной сфере во второй и третьей декадах мая. Можно также совершать дорогостоящие приобретения, заключать сделки, искать новую работу.

Дева

Девам стоит больше внимания уделять опасностям и неурядицам, которые могут с завидной частотой происходить в первые несколько дней мая — примерно до 5 числа включительно. Пристально следить за ними стоит также в опасный и непредсказуемый период с 23 по 28 число. В мае Девы станут более восприимчивыми к критике и строгости окружающих, но не стоит обижаться на слова и воспринимать всё в штыки. Во всем сказанном совершенно точно будет некоторое зерно правды и истины. Необходимо научиться отделять это зерно от потока слов. В такие периоды отлично проходит работа над собой, духовное развитие, обучение.

Козерог

У каждого из нас есть свои пороки и слабости. В первой декаде мая Козерогам придется столкнуться с обострением своих негативных сторон. Из-за этого могут пострадать отношения с близкими, второй половинкой и друзьями. Стоит избегать эгоизма и ревности, меньше обижаться и больше времени посвящать поиску компромиссов. Остальное время людям этого Знака будет везти больше обычного. Многие дела пойдут в гору. Козерогам удастся закрепить успех ближе к концу месяца. Также в мае можно совершать дорогостоящие приобретения, обмениваться товарами, делать важные запланированные покупки. В делах и в бизнесе необходимо следовать здравому смыслу.