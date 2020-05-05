Гороскоп на лето 2020: какие знаки Зодиака ждет богатство, а кто встретит любовь

Этим летом многое изменится в жизни знаков Зодиака.

Астрологи рассказали, что ждет каждый из знаков Зодиака этим летом.

Успех и банкротство, любовь всей жизни и разочарования — об этом говорится в подробном гороскопе НВ на ближайшие три месяца.

Гороскоп на лето: Овен

Для Овнов есть хорошие новости — их ждет огромный успех в профессиональной среде. Признание руководства и коллег, а также материальные поощрения — всего этого будет вдоволь. А еще вам выпадет много возможностей получить дополнительный доход без особых затрат времени и сил.

Гороскоп на лето: Телец

На работе будет много трудностей, однако ваше упорство поможет преодолеть любые преграды. Эта черта уже не раз выручала вас, как и фирменное трудолюбие, присущее всем Тельцам. Летом вам предстоит продемонстрировать свои лучшие качества не раз.

Гороскоп на лето: Близнецы

У астрологов для вас есть сюрприз — в ближайшие три месяца вас могут ждать большие перемены в семейной жизни. Возможно, речь идет о пополнении, а может, кто-то из родственников порадует важной новостью. В бизнесе особых успехов не предвидится, однако будут возможности увеличить прибыль.

Гороскоп на лето: Рак

Для Рака самое главное — это семья. К несчастью, этим летом вам предстоит пережить немало трудных моментов. Ссоры и недопонимание со стороны второй половины будут изматывать, но лучше всего прояснить ситуацию прямо сейчас.

Гороскоп на лето: Лев

Ваша работа станет источником вдохновения не только на ближайший сезон, но и в будущем. Впереди большие достижения, поэтому не расслабляйтесь. Скоро выпадет шанс вывести ваш проект на новый уровень, поэтому глядите в оба.

Гороскоп на лето: Дева

Здоровье и отношения со второй половиной сейчас для вас в приоритете. И к счастью, все будет хорошо — вас ждет гармония, благополучие и взаимопонимание. Кстати о лете: не откладывайте отпуск на потом, составляйте планы уже сейчас.

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Гороскоп на лето: Весы

Весам стоит быть аккуратными в материальном аспекте, поскольку впереди их ждут большие траты. Делайте накопления уже сейчас и планируйте свои расходы, а еще стоит подумать над источником дополнительного дохода.

Гороскоп на лето: Скорпион

Вам, как и Весам, нужно тщательно взвешивать все за и против перед любой крупной покупкой. Единственное, на чем не стоит экономить сейчас, это здоровье. Питайтесь разнообразно, подключите витаминные добавки и занимайтесь спортом.

Гороскоп на лето: Стрелец

Этим летом у вас есть серьезные шансы сменить свой семейный статус — ваша вторая половина готова вывести отношения на новый уровень. Не тяните с этим, заключение брака сейчас очень благоприятно — союз будет счастливым, долгим и прочным.

Гороскоп на лето: Козерог

Все, о чем Козероги могут мечтать, — это отдых. Тщательно планируйте отпуск и обязательно посетите этим летом морской курорт — пляж, солнышко и волны помогут забыть о работе и событиях вокруг вас.

Гороскоп на лето: Водолей

Вас ждет замечательное лето! Успехи на работе и уют домашнего очага, много возможностей для саморазвития и новые знакомства — но среди всего этого очень важно уделить время на себя. Поэтому если почувствуете усталость, не тяните — устройте себе передышку.

Гороскоп на лето: Рыбы

В материальном аспекте Рыбам может прийтись туго. Неумение спланировать свой бюджет аукнется и может привести к банкротству. Не теряйте времени, создавайте финансовую подушку уже сейчас и поищите способы увеличить свои доходы.