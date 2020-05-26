Гороскоп на лето: какие знаки Зодиака ждет богатство, а кого - любовь

Любовь всей жизни, банкротство, успех и разочарование - вот детальный прогноз на ближайшие месяцы.

Лето - это маленькая жизнь. Прекрасные три месяца, за которые может произойти больше, чем за весь год.

Астрологи уже знают, что ждет каждого знака Зодиака этим летом, пишут Vesti.

Овен

Хорошие новости для Овнов - в профессиональной сфере вас ждет успех. Руководство и коллеги оценят по достоинству вашу работу, не обойдется и без материальных бонусов. Очень вероятно, что летом у вас появится возможность подзаработать дополнительно, не тратя при этом много усилий и времени.

Телец

Тельцов на работе ожидают трудности, но ваше природное упорство поможет расправиться с любой проблемой. Фирменное трудолюбие, присущее всем Тельцам, не раз выручало их. Летом 2020 придется продемонстрировать это качество еще раз, чтобы удержаться на плаву.

Близнецы

Звезды приготовили вам сюрприз: этим летом вас ожидают серьезные перемены в семейной жизни. Возможно, родственники обрадуют важной новостью, а может быть речь идет о пополнении. Что касается прибыли, ее можно будет увеличить дополнительными путями, а на основном поприще особых успехов не предвидится.

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Рак

В любое время года самое главное для Раков - это семья. К сожалению, этим летом вам придется пережить немало трудностей именно в личной жизни. Недопонимания и ссоры с близким человеком будут вас изматывать, но не откладывайте серьезный разговор в длинный ящик: для вас будет лучше решить все без отлагательств.

Лев

Работа - источник вашего самого большого вдохновения, причем не только этим летом, но и в дальнейшем будущем. Не расслабляйтесь: впереди вас ждут большие сложные проекты, появится шанс вывести свой профессионализм на новый уровень и вырасти в собственных глазах. Глядите в оба, чтобы не упустить отличную возможность.

Дева

Сейчас для вас в приоритете отношения и здоровье. К счастью, эти сферы летом 2020 будут процветать - звезды сулят Девам полную гармонию и благополучие. Кстати, насчет отпуска: не откладывайте его не потом, планируйте свой отдых уже сейчас, иначе планы могут сорваться.

Весы

Будьте аккуратны в денежном вопросе - впереди вас ждут большие траты. Начинайте откладывать уже сегодня, и подумайте о дополнительном источнике дохода. Совсем скоро вы скажете себе спасибо за это решение.

Скорпион

Как и Весам, вам необходимо хорошенько обдумывать крупную покупку - взвешивайте все "за" и "против". Единственное, на чем ни в коем случае сейчас экономить нельзя - это здоровье. Выделите время на спорт, старайтесь разнообразно питаться, по возможности подберите с врачом хорошие витамины.

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Стрелец

У Стрельцов появится серьезный шанс изменить свое семейное положение - ваш партнер готов вывести отношения на новый уровень, и дело только за вами. Не тяните с этим вопросом, поскольку заключение брака в ближайшее время очень благоприятно - ваш союз будет долгим, крепким и счастливым.

Козерог

Все, о чем сейчас мечтают Козероги - это долгожданный отдых. Уделите этому особенное внимание: тщательно спланируйте свой отпуск, постарайтесь съездить этим летом на море - это именно то, что вам сейчас нужно больше всего. Пляж, солнце и морские волны благоприятно скажутся на вашем здоровье и помогут "перезагрузиться".

Водолей

У вас впереди замечательное лето! Успехи на работе и в личной жизни, новые знакомства и множество возможностей для саморазвития - все будет, главное - не забываться уделять время для себя. Если чувствуете усталость, обязательно устройте себе передышку, иначе рискуете провести весь следующий год в хронической апатии.

Рыбы

С финансами в ближайшие месяцы может быть туго. Сейчас очень важно грамотно спланировать бюджет, иначе дело может закончиться банкротством. Позаботьтесь о финансовой подушке, поищите способы увеличить свои доходы и сэкономить на ненужных покупках.

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