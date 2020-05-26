цей матеріал доступний українською

Гороскоп на лето: какие знаки Зодиака ждет богатство, а кого - любовь

15:19, 26 мая 2020
Астрология
116 0
Астрологи составили гороскоп на лето 2020 / slavdelo.dn.ua

Астрологи уже знают, что ждет каждого знака Зодиака этим летом, пишут Vesti.

Овен 

Хорошие новости для Овнов - в профессиональной сфере вас ждет успех. Руководство и коллеги оценят по достоинству вашу работу, не обойдется и без материальных бонусов. Очень вероятно, что летом у вас появится возможность подзаработать дополнительно, не тратя при этом много усилий и времени. 

Телец 

Тельцов на работе ожидают трудности, но ваше природное упорство поможет расправиться с любой проблемой. Фирменное трудолюбие, присущее всем Тельцам, не раз выручало их. Летом 2020 придется продемонстрировать это качество еще раз, чтобы удержаться на плаву.

Близнецы 

Звезды приготовили вам сюрприз: этим летом вас ожидают серьезные перемены в семейной жизни. Возможно, родственники обрадуют важной новостью, а может быть речь идет о пополнении. Что касается прибыли, ее можно будет увеличить дополнительными путями, а на основном поприще особых успехов не предвидится. 

Читайте такжеВосточный гороскоп 2020: каким знакам сказочно повезет до конца года

Рак 

В любое время года самое главное для Раков - это семья. К сожалению, этим летом вам придется пережить немало трудностей именно в личной жизни. Недопонимания и ссоры с близким человеком будут вас изматывать, но не откладывайте серьезный разговор в длинный ящик: для вас будет лучше решить все без отлагательств.

Лев 

Работа - источник вашего самого большого вдохновения, причем не только этим летом, но и в дальнейшем будущем. Не расслабляйтесь: впереди вас ждут большие сложные проекты, появится шанс вывести свой профессионализм на новый уровень и вырасти в собственных глазах. Глядите в оба, чтобы не упустить отличную возможность. 

Дева

Сейчас для вас в приоритете отношения и здоровье. К счастью, эти сферы летом 2020 будут процветать - звезды сулят Девам полную гармонию и благополучие. Кстати, насчет отпуска: не откладывайте его не потом, планируйте свой отдых уже сейчас, иначе планы могут сорваться. 

Весы

Будьте аккуратны в денежном вопросе - впереди вас ждут большие траты. Начинайте откладывать уже сегодня, и подумайте о дополнительном источнике дохода. Совсем скоро вы скажете себе спасибо за это решение. 

Скорпион

Как и Весам, вам необходимо хорошенько обдумывать крупную покупку - взвешивайте все "за" и "против". Единственное, на чем ни в коем случае сейчас экономить нельзя - это здоровье. Выделите время на спорт, старайтесь разнообразно питаться, по возможности подберите с врачом хорошие витамины. 

Читайте такжеТрем знакам Зодиака несказанно повезет на этой неделе - прогноз астрологов

Стрелец

У Стрельцов появится серьезный шанс изменить свое семейное положение - ваш партнер готов вывести отношения на новый уровень, и дело только за вами. Не тяните с этим вопросом, поскольку заключение брака в ближайшее время очень благоприятно - ваш союз будет долгим, крепким и счастливым.

Козерог 

Все, о чем сейчас мечтают Козероги - это долгожданный отдых. Уделите этому особенное внимание: тщательно спланируйте свой отпуск, постарайтесь съездить этим летом на море - это именно то, что вам сейчас нужно больше всего. Пляж, солнце и морские волны благоприятно скажутся на вашем здоровье и помогут "перезагрузиться". 

Водолей 

У вас впереди замечательное лето! Успехи на работе и в личной жизни, новые знакомства и множество возможностей для саморазвития - все будет, главное - не забываться уделять время для себя. Если чувствуете усталость, обязательно устройте себе передышку, иначе рискуете провести весь следующий год в хронической апатии. 

Рыбы 

С финансами в ближайшие месяцы может быть туго. Сейчас очень важно грамотно спланировать бюджет, иначе дело может закончиться банкротством. Позаботьтесь о финансовой подушке, поищите способы увеличить свои доходы и сэкономить на ненужных покупках.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #гороскоп 2020