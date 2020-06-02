Успех у Овнов и конфликты у Козерогов: известный астролог составил гороскоп на июнь
Известный астролог, дважды победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов говорит, что июнь окажется достаточно сложным временем для всех знаков Зодиака.
Особенно осторожным в июне надо быть тем, кто решится именно в этом месяце закрыть важные финансовые вопросы. В любом случае, стоит прислушиваться к своей интуиции - она вас в июне не подведет, рассказал астролог "Фактам".
Овны
Расположение небесных тел сулит Овнам успех в профессиональной сфере деятельности. Представители знака смогут не только быстро принять нужные и эффективные решения, но и незамедлительно найдут выход из затруднительных ситуаций. Главное при этом — прислушиваться к своей интуиции.
Читайте такжеПолнолуние в июне: астрологи рассказали, что оно принесет разным знакам ЗодиакаТельцы
В этот период многие Тельцы будут склонны к тому, чтобы откладывать важные дела и задачи на потом. Скорее всего, из-за накопившейся усталости. Но подобный подход может заметно отдалить вас от заветной цели. А потому старайтесь быть активнее и действуйте незамедлительно! А эмоциональную подпитку вы сможете найти в занятиях любимым делом.
Близнецы
Июнь сулит Близнецам немало полезных знакомств. Многие из них откроют перед представителями знака новые возможности и перспективы. В конце месяца возможны конфликты с близкими людьми. Чтобы их избежать, старайтесь уделять больше внимания тем, кто вам дорог.
Раки
В этот период тяга Раков к самокопанию может достигнуть своего пика. Пытаясь разобраться в своих былых ошибках, представители знака рискуют упустить удачные возможности, которые дарит им судьба. А потому звезды советуют сосредоточиться на своем будущем и чаще хвалить себя даже за мелкие победы.
Львы
Июнь для Львов — удачное время, чтобы взяться за новые начинания. Сейчас перед вами откроются нужные двери, а на пути встретятся надежные единомышленники. Главное при этом — чаще прислушиваться к советам близких людей. Это поможет избежать многих ошибок.
Девы
Начало лета сулит Девам серьезные приобретения. Вполне вероятно, что вам удастся осуществить покупку своей мечты. В середине месяца звезды советуют с осторожностью относиться к поступающей информации — она может ввести вас в заблуждение.
Читайте такжеГороскоп на 2 июня: что ждет Тельцов, Дев, Скорпионов и другие знаки ЗодиакаВесы
В июне Весам стоит более экономно распоряжаться своими финансами. Так как есть вероятность непредвиденных и весьма весомых трат. В профессиональной сфере звезды сулят карьерный рост. Но для этого представителям знака стоит смелее заявлять о себе и не бояться риска.
Скорпионы
В этот период Скорпионам нужно с большой осторожностью относиться к новым людям, которые появляются в вашей жизни. Некоторые из них могут не оправдать ваших ожиданий. В середине июня расположение небесных тел сулит прибыль. Отличный повод порадовать себя приятными покупками.
Стрельцы
Начало лета порадует Стрельцов быстрым решением вопросов, которые до этого подолгу не могли сдвинуться с мертвой точки. В конце июня звезды советуют чаще прислушиваться к своей интуиции — именно она поможет сделать правильный выбор в конце запутанных ситуаций.
Козероги
Упрямство Козерогов в этот период может стать причиной серьезных ссор с окружающими людьми. Чтобы не навредить своей деловой репутации, старайтесь быть тактичнее в общении и чаще прислушивайтесь к словам друзей и коллег. Тем более, что во многом они окажутся правы.
Водолеи
Июнь для Водолеев — благоприятное время, чтобы достичь давних целей. Сейчас у представителей знака для этого будет достаточно и времени, и сил. В середине месяца старайтесь поменьше распространяться о своих дальнейших планах. И особенно — в разговорах с людьми, в которых вы не уверены. Есть риск, что недоброжелатели будут ставить вам палки в колеса.
Рыбы
Первый месяц лета для Рыб — удачное время для саморазвития. У представителей знака появится возможность заняться тем, что их давно интересовало. Что касается финансов, то здесь звезды настоятельно рекомендуют не брать денег взаймы. Возвращать долг будет непросто.
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