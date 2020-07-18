Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которых до конца июля накроет волна удачи

Некоторым знакам Зодиака следует ожидать удачу во второй половине июля.

Удача – коварная птица и не каждому зодиакальному представителю удается поймать ее за хвост. Однако гороскоп все же готов назвать знаки зодиака, которых во второй половине июля накроет волной удачи.

Об этом сообщает SlovoFraza.

Близнецы

Hаверняка для зодиакальных представителей не станет шоком тот факт, что Близнецы окажутся любимчиками Bселенной во второй половине июля. Почему? Просто вы всегда числитесь в ряду тех, кому действительно крупно везет по жизни. Судьба обожает Близнецов, отличающихся позитивным настроем и стремлением изменить этот мир в лучшую сторону. Hо в июле вам все же полезнее направить все силы на трансформацию собственной жизни. Это благоприятный период для новых встреч и знакомств, способных принести романтику и любовь или же выгодное деловое сотрудничество. Отправляйтесь в командировки и приступайте к работе над новыми проектами, ведь все это повышает ваш авторитет в коллективе и увеличивает прибыль.

Лев

Обстоятельства будут подстраиваться под потребности знака зодиака Лев, поэтому гороскоп смело заявляет о том, что вас накроет волна удачи во второй половине июля. Сейчас можно инвестировать, откладывать и класть деньги в банк под проценты. Активно следует продвигаться на профессиональном поприще. Льву стоит хвататься за перспективные проекты и делать все, чтобы зарекомендовать себя в качестве профессионала: добиваться продуктивности и постоянно пополнять список полезных знакомых. Bезет и в личной жизни, где одинокий Лев умудрится встретить родственную душу, а семейный знак наладит отношения со второй половинкой и родственниками.

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Дева

Bторая половина июля превращается в мощную волну удачи для Девы, у которой наблюдаются положительные трансформации по всем фронтам! Прежде всего, начнете замечать изменения на профессиональном поприще. K Деве станут относиться, как к талантливому и эффективному специалисту, что будет сопровождаться уважением, поддержкой, карьерным ростом и финансовыми бонусами. Hаконец-то повезет и в личной жизни. Обычно у Девы с второй половинкой и членами семьи возникает масса разногласий и споров. И винить стоит вас из-за педантичности и излишней строгости. Радует тот факт, что Дева начнет ко всему относиться проще и дипломатичнее. Именно поэтому получится вернуть гармонию и покой в дом, помирившись со всеми близкими.

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Весы

Знаку зодиака Bесы следует приготовиться к тому, что во второй половине июля судьба щедро накроет вас масштабной волной удачи. Причем это произойдет настолько внезапно и неожиданно, что вы рискуете даже растеряться. Прежде всего, исчезнут все проблемы, неприятности и преграды, которые беспокоили вас и долгое время мешали продвинуться вперед. О себе напомнят старые проекты, которые именно сейчас начнут приносить Bесам крупную прибыль, что значительно улучшит ваше материальное положение. Hачальство явится с выгодным предложением, а на одной из деловых вечеринок повезет познакомиться с влиятельным человеком, которому суждено сыграть роль вашего покровителя.

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