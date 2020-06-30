Гороскоп на июль: астролог рассказала, какие знаки Зодиака ждут проблемы и трудности

Еще одно длительное напряженное сочетание планет – квадрат Меркурия и Марса – будет длиться с 8 по 27 июля.

27 июля закончится неприятное и создающее проблемы астрологическое влияние, которое из-за ретроградности Венеры длилось три месяца. Речь идет о начавшемся еще в мае квадрате Венеры с Нептуном. Оно создавало иллюзии и запутывало нас в личной жизни и деньгах.

Сильней всего в июле от него пострадают Близнецы, Тельцы и Стрельцы. Об этом говорится в прогнозе астролога Натальи Коляды, пишет "Астромеридиан".

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"С одной стороны, в июле ситуация будет самой острой. События подойдут к развязке. С другой стороны, запутанная ситуация должна была когда-нибудь разрешиться. Проблемы у перечисленных знаков начались не в июле, а раньше, и им не стоит считать июль плохим месяцем потому, что пришлось открыть глаза на некоторые неприятные вещи", - говорит астролог.

Еще одно длительное напряженное сочетание планет – квадрат Меркурия и Марса – будет длиться с 8 по 27 июля. Он, по словам Коляды, создаст проблемы Овнам и Ракам, потому что будет действовать именно в их знаках, а также другим кардинальным знакам – Весам и Козерогам.

"Это аспект непродуманных поспешных приносящих вред действий, конфликтного общения и ДТП. Несмотря на то, что у всех перечисленных знаков будут одни и те же проблемы, вести себя знаки будут по-разному. Овны будут нетерпеливыми, резкими и смелыми, займут активную позицию в конфликте. Раки навредят себе необдуманными высказываниями. Не пойдет им на пользу и спонтанная поездка. У Весов и Козерогов проблемы вообще случатся из-за других людей и заденут их по касательной", - прогнозирует астролог.

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