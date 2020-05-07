Гороскоп на пятницу, 8 мая: что ждет завтра Овнов, Раков, Дев и другие знаки Зодиака

Гороскоп предусматривает день полный бодрой энергии и силы, направленной в положительное русло.

Гороскоп на пятницу, 8 мая 2020 года, предусматривает день полный бодрой энергии и силы, направленной в положительное русло.

На работе или в домашних делах завтра беритесь за дело – можете успеть сделать множество задач и не откладывать их на потом, пишет slovofraza.

Овен

Несмотря на нестабильность в финансовой сфере, Овнам стоит упорно работать. Результат может превзойти все ожидания, особенно, если вы самоотверженно будете относиться к своему делу.

Телец

Читайте такжеАстролог назвала знаки Зодиака, которых в мае ждет невероятная удачаСтарайтесь полагаться на свои силы, а не на коллег. Так вы сможете трезво оценивать положение дел и не будете страдать от чужой невнимательности.

Близнецы

Самолечение в этот день может привести к серьезным осложнениям – постарайтесь не шутить со своим здоровьем.

Рак

На работе сконцентрируйтесь на решении старых вопросов и разработке планов на будущее. Повседневная рутина завтра будет даваться легко.

Лев

Для Львов астрологи прогнозируют завтра очень спокойный и гармоничный день. Он удастся особенно хорошим, если вы посвятите его семье.

Дева

Будьте осторожны со своим здоровьем. Рекомендуется диета на базе овощей, фруктов и круп, ограничьте себя в продуктах, которые не лучшим образом влияют на ваш организм.

Весы

У Весов есть высокие шансы завести полезные знакомства, которые со временем помогут решить наболевшие проблемы.

Скорпион

Астрологи не рекомендуют перегружать себя работой. Желательно заниматься делами, которые будут способствовать вашему умиротворению, освобождайтесь от ненужного и наводите порядок в мыслях.

Стрелец

Читайте такжеАстролог рассказал, у каких знаков Зодиака в мае начнется белая полосаСтрельцы могут завтра почувствовать на себе, что значит, когда тебя не понимают. Вероятно, ваше трудолюбие или занятость делами станет причиной для конфликтов.

Козерог

Астрологи рекомендуют Козерогам взяться за составление плана на ближайшие дни, а то и месяцы. Разберитесь со своими финансами, желаниями, задачами.

Водолей

Завтра возможны конфликты в семье. Ссоры будут мелкими, поэтому вы быстро придете к общему согласию.

Рыбы

Если не отвлекаться на проблемы, которые и так рано или поздно пройдут, есть шансы провести чудесный день.