Гороскоп на четверг, 7 мая: что ждет сегодня Тельцов, Раков, Скорпионов и другие знаки Зодиака

Участие Меркурия сделает эти сутки информативными, создаст настрой для важного разговора, личной встречи.

Сегодня полнолуние подчеркнет глубину и остроту проблем, усилит эмоции. Участие Меркурия сделает эти сутки информативными, создаст настрой для важного разговора, личной встречи. Насыщенный день для бизнесменов, налоговиков, финансистов, для тех, кто работает в сфере сложных технологий, ведет испытания, решает по роду занятий нестандартные задачи и ликвидирует угрозы, а также тех, кто поспешил с экспериментом, не в ладу с друзьями, «обжегся» на инновациях, столкнулся с техническим сбоем.

Удачнее других выйдут из кризиса те, у кого есть ресурс, резерв, вера, материальная и моральная поддержка.

Овен: гороскоп на 7 мая 2020

День несет двойственную характеристику. Первая половина дня крайне неблагоприятна для любого общения. Нежелание понять партнера могут вызвать ответную грубость, а раздражительность и мнительность — обострить ситуацию до предела. Постарайтесь воздержаться от этого. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс. Сон исполнится через неделю. Видеть зеркало — к женитьбе или интимным отношениям.

Телец: гороскоп на 7 мая 2020

День всяческих соблазнов, искушений плоти, фантазий и обманов. Исполнение желаний может привести в тупик. Вероятны козни недоброжелателей или обида в общении с людьми. Звезды рекомендуют проявить больше самообладания и выдержки. Не все то золото, что блестит. Сон накануне — вещий на месяц.

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День благоприятен для начала новых дел, смены прежней сферы деятельности, поступления на новую работу. Сегодня вас ожидает эмоциональный подъем. Постепенно возрастает сексуальная энергия, личное обаяние. К сожалению, во второй половине дня возможны неприятности в общении с друзьями. Пусть вас это не тревожит — все наладится. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс — и все станет на свои места. Вероятны плохое известие или неловкая ситуация, которая может неожиданно возникнуть и в личной жизни.

Рак: гороскоп на 7 мая 2020

Этот день ознаменует собой новый этап жизни. Вы поймете, что исполнение желаний не всегда ведет к счастью и что все, что ни делается, — к лучшему. Всерьез задумайтесь над тем, чего же вы на самом деле хотите: от этого зависит, что вы в конце концов получите. Возможно, придет осознание новых истин, которые обогатят вашу мудрость.

Лев: гороскоп на 7 мая 2020

День несет двойственную характеристику. Первая половина дня крайне неблагоприятна для любого общения, однако все, за что бы вы ни взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятны бытовые хлопоты. Проявите осторожность — со второй половины дня возрастает опасность травмы.

Дева: гороскоп на 7 мая 2020

День благоприятен для общения, занятий спортом и для любой физической работы. Вам удастся наладить отношения со многими, как вам казалось, потерянными друзьями. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс — и все станет на свои места. Интересы детей потребуют от вас повышенного внимания и личного участия.

Весы: гороскоп на 7 мая 2020

Читайте такжеПолнолуние 7 мая: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки ЗодиакаДень благоприятен для проявления милосердия, прощения, покаяния. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс — и все станет на свои места. Во второй половине дня вероятны плохое известие или неловкая ситуация, которая может испортить общий благополучный фон дня.

Скорпион: гороскоп на 7 мая 2020

День обманов, иллюзий. Возможно, что профессиональные проблемы и отношения с членами семьи изменят ваши взаимоотношения. Вам будет трудно простить ошибки и тем более предательство. Постарайтесь не вымещать злобу на невиновных людях, это повредит вашей репутации и еще больше осложнит ситуацию.

Стрелец: гороскоп на 7 мая 2020

Вероятны плохое известие или неловкая ситуация, которая может неожиданно обострить отношения с партнером или друзьями. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс — и все наладится.

Козерог: гороскоп на 7 мая 2020

День благоприятен для общения, занятий спортом и для любой физической работы. Регрессивное движение Меркурия может обусловить некоторые финансовые потери. Вероятно, вам предстоит покупка или неожиданные расходы. Предстоят домашние хлопоты, которые отнимут много времени и сил. Интересы детей потребуют от вас повышенного внимания и личного участия.

Водолей: гороскоп на 7 мая 2020

В этот день опасайтесь сплетен и наговоров. Кто-то снова пытается доставить вам неприятности. Будьте бдительны и осторожны в обещаниях. Не принимайте никаких важных решений и выжидайте. Для мужчин-Водолеев существует вероятность выгодного делового предложения, которое следует хорошо обдумать, прежде чем дать согласие.

Рыбы: гороскоп на 7 мая 2020

Завтра вас ожидают разочарования и обманы. Многие Рыбы столкнутся с предательством и низостью. Это может послужить нервному срыву или депрессивному состоянию. Не следует слепо доверяться людям. Доброжелательность, твердые убеждения и верность себе — три кита, на которых вам нужно строите отношения с окружающими. Постарайтесь учесть все плюсы и минусы создавшегося положения.

Гороскоп подготовлен по материалам supercook.ru.