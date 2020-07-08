Гороскоп на 9 июля: что ждет завтра Тельцов, Козерогов, Рыб и другие знаки Зодиака

Большинство в четверг ждет неплохой день. На работе особых проблем не будет возникать и дома все будет спокойно.

Гороскоп на четверг, 9 июля 2020 года, предупреждает, что Дев ждут некоторые препятствия. Для Раков удачное время для расширения начатой ранее деятельности.

Большинство в четверг ждет неплохой день. На работе особых проблем не будет возникать и дома все будет спокойно, пишет slovofraza.

Овен

Дела, которые вам не будут приносить завтра удовольствие, лучше перенести на другое время. Обязательно проверяйте информацию, чтобы не наткнуться на значительные ошибки. Не огорчайтесь, если позиция ваших родственников будет отличаться от вашей.

Телец

Любые ситуации старайтесь решить мирным путем. Вы можете убедить в своей правоте любого, если хорошо подготовитесь к разговору. Новые знакомства доставят вам множество положительных эмоций.

9 июля Близнецы успеют сделать много полезных и важных дел. Обратите внимание, что этот день хорош для романтических отношений. Поэтому, если вам кто-то симпатизирует, не бойтесь сделать первый шаг.

Рак

Для Раков удачное время для расширения начатой ранее деятельности. Вас ждут приятные встречи со старыми друзьями или просто хорошими знакомыми.

Лев

Львы в этот день могут получить интересное деловое предложение, но не спешите радоваться. Подумайте над всеми за и против. Больше времени уделяйте родным людям, иначе могут возникнуть конфликты и обиды.

Дева

Дев ждут некоторые препятствия, которые затронут практически все сферы деятельности. Не поддавайтесь негативным эмоциям, на первое место поставьте логику и терпение.

Весы

Весам нужно четко представить свою цель и пути к ее достижению. В работе будьте терпеливы и внимательны. Вероятно, кто-то будет нуждаться в вашей поддержке или помощи.

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9 июля для Скорпионов не предвидится никаких особых изменений. Ближе к вечеру вы почувствуете скуку. Не стоит ожидать, что кто-то из окружающих возьмет инициативу в свои руки и будет вас развлекать.

Стрелец

День пройдет без особых потрясений. Дела будут проходить довольно легко. Чтобы не спугнуть удачу, Стрельцам нужно избегать любой экстравагантности во внешнем виде и в поведении.

Козерог

9 июля интеллект Козерогов будет не только обострен, но и гармонично дополнен критичностью мышления. Не упускайте благоприятный момент того, что именно в этот день вы можете решить любые свои вопросы и проблемы.

Водолей

Водолеев в этот день лучше не раздражать, даже несмотря на их покладистость и безмятежность. В конце дня Водолеев ждет творческий порыв, занимаясь любимым делом, вы забудете про все дела и планы.

Рыбы

У Рыб завтра будет много дел, но не все из них удастся реализовать. Важно посмотреть, где вы сейчас, прежде чем заставлять себя идти к цели.

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