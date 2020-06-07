Гороскоп на 8 июня: кому астрологи прогнозируют успех, а кому – тяжелый день

В этот понедельник астрологи советуют избегать рискованных и азартных ситуаций.

В понедельник, 8 июня, звезды гороскопа категорически против любых революций и рискованных экспериментов. Зато придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни – и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.

Ну а рискованных и азартных ситуаций лучше избегать – разве что у вас на руках все козыри, и вам известны карты противника, пишет 1001goroskop.

Овен

В любом деле лучший вариант действий для Овна – тот, который проверен опытом, временем и им самим. Любая попытка поэкспериментировать вряд ли удастся. Зато все старые добрые проверенные пути перед ним открыты. Консервативными методами Овен достигнет большего, чем самым блестящим экспромтом!

Телец

Тельцу следует приготовиться к тому, что окружающие будут его поучать. Вполне возможно, Тельцу придется участвовать не в одной скучной беседе. Особенно не стоит делиться с окружающим новыми идеями или планами. В лучшем случае Телец встретится с иронией или легкой критикой в свой адрес, в худшем – подвергнется безжалостным нападкам.

Читайте такжеЧетыре знака Зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха – астрологи

Близнецы

Близнецы будут находиться в диссонансе с окружающими. Близнецам придется смириться с тем, что переубедить никого не удастся, так что если они на 100% уверены в своих планах – придется действовать в одиночку. Или перенести какие-то проекты на другой день.

Рак

Какое бы решение ни потребовалось принять Раку, это вряд ли получится: ему будет невообразимо трудно сделать окончательный выбор. Впрочем, если окружающие не станут торопить его и создавать вокруг суету, Рак будет действовать продуманно и четко. Но очень-очень медленно. И не надо за это его осуждать.

Лев

Лев будет ко всему искать практичный, даже прагматичный, подход. Это касается даже романтических отношений. Причем подарок вряд ли был бы дорогим: день не склоняет Льва швыряться деньгами. Зато такой деловитый настрой способен помочь ему решить практически любую бытовую проблему.

Дева

Деву ждет спокойный день, когда можно никуда не торопиться, – дела идут своим чередом, не требуя суеты. Звезды гороскопа советуют ей потратить этот день на себя, целиком посвятив его индустрии моды и красоты. Фитнес на послезавтрак, шопинг на обед и расслабляющая ванна на ужин – благодаря такому меню Дева встретит новый день во всеоружии!

Весы

Дела и мысли Весов будут связаны с их близкими людьми – родственниками или друзьями. Возможно, у кого-то из них существуют проблемы. Звезды гороскопа советуют Весам не пренебрегать своим чувством долга. Это день, когда им стоит, если нужно, пожертвовать личным временем или даже рабочими делами ради того, чтобы поддержать близкого человека.

Скорпион

День наделяет Скорпиона активностью, однако ситуация будет складываться так, что он вряд ли сумеет в полной мере ее реализовать. События и на работе, и дома будут требовать от Скорпиона неторопливого ритма ведения дел. Впрочем, у этого есть и свои плюсы. Какие-то дела, которые Скорпион не смог бы решить с наскока, начнут продвигаться вперед, благодаря его спокойному, вдумчивому подходу.

Читайте такжеАстрологи рассказали, каким отцом будет мужчина по знаку Зодиака

Стрелец

Стрельца будут занимать вопросы домашнего быта и семейного бюджета – он сделает все, чтобы привести их в порядок! Кроме того, день полезно провести за обдумыванием финансовых планов и дел. Если же Стрелец запланировал траты – к примеру, на летний отдых – самое время подумать о том, сколько денег на это нужно и где их взять. Если их надо накопить, начните это делать, – более удачного дня для этого не найти!

Козерог

Козерог будет полон энергии и сил, но, чтобы не напугать окружающих своим натиском, ему придется это скрывать. День потребует от него неторопливого ритма и взвешенных, консервативных решений. Впрочем, благодаря этому, вероятность наделать ошибок будет крайне низка. Пусть Козерог добьется меньшего, чем ожидал, зато уж точно не сможет ничего испортить.

Водолей

Жизненная энергия Водолея будет находиться на спаде. К тем же делам, за которые Водолей возьмется, он будет склонен применять весьма консервативный подход, вплоть до решения законсервировать ту или иную проблему до лучших времен. В качестве отдушины звезды гороскопа рекомендуют Водолею посетить какое-нибудь творческое мероприятие – чужое вдохновение поможет ему пополнить свой запас энергии.

Рыбы

Рыбы сумеют многого добиться, действуя консервативно, однако это способно вогнать их в тоску. Поэтому звезды гороскопа советуют Рыбам поднять себе настроение небольшими переменами. Поговорите с друзьями о том, как они делают свою жизнь ярче. Хорошо, если в личной жизни Рыб в этот день будут присутствовать эксперименты, а на работе – применяться только проверенные методы.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram