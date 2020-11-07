Гороскоп предупреждает Стрельцов о тяжелом воскресеньи, а Рыбам советует разделить рутину и возвышенные темы.

Гороскоп на воскресенье, 8 ноября 2020 года, советует Тельцам быть уравновешенными, а Львам просчитать каждый шаг и разговор, чтобы не наделать глупостей.

Овен

Вам необходимы яркие впечатления, и вы готовы пойти на край света за ними. Будьте осторожны – на улице бушует коронавирус, и сильные эмоции придут в негативной обертке. Лучше займите себя чем-то творческим, чтобы повысить настроение и провести день приятно.

Телец

Завтра все так и норовят с вами поспорить, но, к счастью, темы разногласий не будут задевать ваши интересы. Будьте уравновешены и выслушивайте точку зрения другого человека – тогда дебаты не перейдут в открытый конфликт.

Близнецы

Завтра будет отличный день для работы, хобби и домашних забот. Все, к чему притрагивается ваша рука, завершается удачно, новые проекты развиваются с бешеной скоростью, а крошечные проблемы сами уходят с вашего пути. Пользуйтесь позитивными тенденциями этого дня, чтобы наладить свою жизнь.

Рак

Посмотрите на проблемы под другим углом, чтобы расправиться с ними быстро и успешно. Кстати, задачи стоит тоже решать нестандартными методами – так вы обратите на себя внимание начальства. Про этом торопиться не стоит, лучше обдумать каждое слово действие и представить все возможные исходы событий.

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Лев

Работы так много, что хочется плакать. Но, к счастью, завтра у вас хватит сил справиться со всеми делами. Также придется пересмотреть некоторые ценности, отношение к отдельным личностям и свои вкусы – все это поможет вам в работе в будущем. Завтра будет шанс сказать или сделать что-то неверное, о чем вскоре вы будете долго жалеть, поэтому просчитывайте каждый свой шаг и разговор.

Дева

Завтра у вас появится азарт и вдохновение, поэтому рутинные дела будут идти плохо, а вот в карьере намечаются глобальные перемены – вы настроены обойти всех конкурентов. Звезды советуют положиться на судьбу – если некоторые проекты невозможно сдвинуть с места, значит, не пришло время их реализации, пока стоит отложить.

Весы

Завтра вам стоит залечь на дно – сегодня все ваши активные действия могут запустить цепочку неприятных событий в жизни. А вот делегировать какие-либо задачи можно и даже нужно. Единственное – выбирайте исполнителей правильно, не все они способны понять вас правильно и так же выполнить работу.

Скорпион

Завтра внутри вас будет бушевать энергия, но несмотря на это, звезды не советуют браться за серьезные дела или новые проекты. Лучше сконцентрироваться на рутинных хлопотах, домашних заботах или легких рабочих задачах – все это завершится успешно и подарит вам уверенность в себе.

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Стрелец

Воскресенье может добавить вам «ложку дегтя»: за ярким эффектным фасадом не все гладко. Второй план сцены может быть неприглядным - например, за вывеской творческого проекта могут скрываться финансовые махинации, а за личностью кумира дурные привычки.

Козерог

Завтра звезды предлагают Козерогам забыть о правилах, традициях и рутине, о точных расчетах и строгом контроле. Это день спонтанности и эксперимента. Рекомендуется следить за бюджетом: творческие поиски, новые игры, образы и роли не должны становиться слишком затратными.

Водолей

Воскресенье потребует от вас артистизма и чувства юмора. Но, независимо от позиции актера или зрителя, нужна разборчивость: оказавшись не в той роли, не в том месте или не в той компании, вы подпортите себе репутацию.

Рыбы

Завтра звезды советуют Рыбам разделить рутину и возвышенные темы. Вещи, которые для вас священны, в воскресенье могут быть предметом для шуток или поводом для креатива. Ваш взгляд на юмор, любовь, дружбу, здоровье, детей, игру, творчество может существенно разойтись с чужим. Это не лучший день для поиска благодарной понимающей публики, коллег и единомышленников.

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Автор: УНИАН