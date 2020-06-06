Гороскоп на воскресенье, 7 июня: что ждет завтра Тельцов, Дев, Скорпионов и другие знаки Зодиака

Завтра может разыграться воображение. Не стоит тратить энергию на фантазии о вероятном исходе событий, так как уже в конце дня могут прийти уточняющие новости.

День начнется с отзвука вчерашних событий. В зависимости от характера конкретной ситуации, в ее «послевкусии» будет преобладать приятное волнение, сомнение, ожидание, тревожность или нервозность.

Овен

Завтрашний день заставит Овнов разрываться между двумя направлениями. Утро лучше начать с уточнения целей и постановки ребром принципиальных ключевых вопросов. В течение дня может состояться разговор в семье, и не только.

Телец

Завтра Тельцов посетят толковые идеи, связанные с развитием неиспользованного потенциала. Может пригодиться полученное ранее покровительство, образование. Прогрессу в личном мышлении поможет внешний информационный поток.

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Близнецы

Завтра звезды не расположены потакать капризам Близнецов. Вам поневоле придется структурировать общение с людьми и конкретизировать свои запросы к инстанциям, а также стать осмотрительнее, считаться с объективными опасностями, прошлыми обязательствами, всеобщими ограничениями.

Рак

Завтра Ракам стоит отнестись уважительнее к мнению своих собеседников. Желательно дозировать нескромные шутки, намеки и «двойные послания». Лояльность и дружелюбие немало помогут диалогу и сотрудничеству, особенно, если вы общаетесь с влиятельными людьми, с представителями других культур или далеких регионов.

Лев

Завтра Львам придется поставить на первое место работу или какие-то важные обязанности. День напомнит о незавершенных неприятных делах: чем больше их накопилось, тем шире фронт задач и выше ответственность.

Дева

Завтра обоснованы надежды Дев на удачу, рост, награду, прогресс. Можно наверстать упущенное, получить компенсацию за вложения или отдачу от давно очевидного всем таланта. Возможны успехи в педагогической работе, подвижки в делах детей.

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Весы

Завтра Весы будут чувствительны к тому, что творится у них в семье или на родине, а также в области партнерских отношений, профессии и карьеры. Актуальны темы, связанные с жильем, недвижимостью, гостеприимством, расширением территории или полномочий, возвратом владений или прав.

Скорпион

Завтра фортуна будет добра к Скорпионам. Атмосферу дня трудно назвать жизнерадостной, но в ней вы получите веское преимущество. Вашей опорой станет прошлое, а не будущее.

Стрелец

Завтра звезды рекомендуют Стрельцам сконцентрироваться на своей материальной или жилищной базе. Есть предпосылки для крупного успеха, но лишь в рамках, заданных прошлым.

Козерог

Завтра Козероги будут ставить на первое место свои собственные интересы - либо интересы близких себе людей, дела, идеи. Энтузиазм и самопожертвование рекомендуется дополнить осторожностью.

Водолей

Завтра Водолеям предстоит заняться скрытой частью своих дел. В ближайшие месяцы она будет иметь первостепенное значение и заставит вас отложить все другие планы. Это может быть здоровье, забота о ком-то, семейный или иной долг.

Рыбы

Завтра в Рыб вселят надежду новости. Стоит поддержать обратную связь с друзьями, особенно, давними единомышленниками. Будет значимым мнение учителя, покровителя, наставника.

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