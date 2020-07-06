Гороскоп на 7 июля: что ждет завтра Тельцов, Раков, Скорпионов и другие знаки Зодиака

Этот день не предусматривает трудностей, впрочем в авантюры бросаться не стоит.

Гороскоп на вторник, 7 июля 2020 года, предусматривает удачный день для наведения порядка на всех уровнях жизни.

Этот день не предусматривает трудностей, впрочем в авантюры бросаться не стоит. Любые ситуации решайте самостоятельно, без посторонней помощи, пишет slovofraza.

Овен

Старайтесь не давить на близких и давайте советы только тогда, когда у вас о них просят, а не тогда, когда вам заблагорассудится. Таким образом вы избежите неприятных ситуаций и разговоров, о которых потом будете жалеть.

Телец

Читайте такжеАстролог составила гороскоп на неделю 6 - 12 июляЕсли на вашу долю сегодня выпадут неожиданные трудности постарайтесь не прятать голову в песок, а браться за их решение. Проявленные инициатива и ответственность принесут вам выгодные дивиденды.

Близнецы

Близнецам стоит быть более чуткими и сдержанными в общении с людьми. Больше слушайте и старайтесь понять, а меньше доказывайте свое.

Рак

Завтра вы можете провести день так, как вам только заблагорассудится. Главное – будьте активными, доброжелательными и открытыми. Беритесь за рутинную работу – у вас будет достаточно сил справиться с ней.

Лев

Ваши отношения с близкими и друзьями станут более расслабленными и теплыми. Это благоприятное время, чтобы поговорить о приятных вещах. Вероятно, что вас сегодня ждут маленькие, но приятные сюрпризы.

Дева

Начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел в деловой сфере. Решение трудных вопросов и проблем будет проходить без чрезмерной потери сил. Можно браться за проекты, которые требуют высокой активности.

Весы

Умение Весов быть хорошим другом и репутация человека, которому можно доверять, может потребоваться завтра относительно близкому вам человеку.

Скорпион

В отношениях сегодня стоит быть прямолинейным, а для Скорпионов, у которых есть пара – рекомендуется проявить особую заботу к своему близкому человеку.

Стрелец

Стрельцы могут браться за улаживание конфликтных отношений. Попытки объясниться с близким человеком, обсудить накопившиеся проблемы, могут оказаться удачными.

Козерог

Завтра Козероги могут взяться за составление сметы предстоящих расходов. Удачное время для анализа своих доходов – вероятно удастся найти пробелы и способы улучшить свое материальное положение.

Водолей

Даже при сильном желании разрывать старые деловые контакты сейчас не стоит. Отложите это дело до следующей недели, иначе рискуете получить нежелательный отклик.

Рыбы

Пересмотрите свое окружение. Старайтесь больше общаться с позитивными и успешными людьми, избегайте депрессивных людей.

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