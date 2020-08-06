Гороскоп на пятницу, 7 августа: что завтра ждет Овнов, Скорпионов, Козерогов и другие знаки Зодиака
Гороскоп на пятницу, 7 августа 2020 года, прогнозирует для Водолеев и Стрельцов приятное знакомство. Львам советуют отправиться в небольшое путешествие.
День идеально подходит, чтобы отправиться на прогулку на свежем воздухе, особенно возле водоема. Животворный заряд сил вам гарантирован, пишет slovofraza.
Овен
Интеллектуальные способности Овнов в этот день будут полностью активизированы. Новые знания вам завтра просто жизненно необходимы. Если проведете день в лени и апатии, то рискуете потерять хороший шанс в жизни.
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С Тельцами злую шутку сыграть может их искренность, особенно с теми, кто любит откровенно рассказывать о своих чувствах и открываться другим. Не огорчайтесь, если кто-то воспользуется вашими хорошими чертами, поэтому возьмите себе ситуацию на вооружение.
Близнецы
В этот день есть вероятность получить шанс посмотреть на старые проблемы под новым углом, пересмотреть свое отношение к ним. Все денежные дела завтра будут налаживаться без лишних хлопот.
Рак
Не стоит слишком переживать из-за срыва договоренностей, встреч, ошибок на работе. Уже в ближайшее время вы увидите, что “провал” на самом деле открыл окно новых, незамеченных до того возможностей.
Лев
Львам завтра звезды рекомендуют отдохнуть после напряженной работы. Можно отправиться в небольшое путешествие или заняться любимым хобби, больше времени уделите друзьям и родным людям.
Дева
7 августа Девам может выпасть возможность применить организаторские способности. Вы справитесь с такой задачей без проблем и сможете хорошо развлечься.
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У Весов завтра могут возникать небольшие сложности, но астрологи рекомендуют не воспринимать их слишком серьезно – все наладится очень быстро.
Скорпион
Для Скорпионов день будет проходить успешно, если они не будут бросаться в крайности. Чрезмерная бесконтрольность может привести к ненужным финансовым затратам.
Стрелец
Стрельцы завтра смело могут заявлять о своих чувствах – отвергайте условности и беритесь покорять сердца. Есть высокие шансы стать душой компании, завести новые знакомства и вывести на лучший уровень старую дружбу.
Козерог
Козерогов, у которых есть пара, завтра ждут сюрпризы в отношениях. Вы можете затеять что-нибудь романтическое и новое. Есть высокие шансы, что идея придется по душе вашему партнеру и вы сможете стать ближе.
Водолей
7 августа ваша проницательность подскажет, кому вы сможете открыть душу. Будьте внимательными и искренними и есть шанс завести замечательное новое знакомство, которое может иметь очень положительные результаты.
Рыбы
Не позволяйте мелочам выбивать вас из колеи. Попробуйте взглянуть на ситуацию с расстояния и, вероятно, заметите, что на самом деле все не так уж плохо. Придирчивым Рыбам стоит остыть и перенести свое внимание на действительно важные дела.
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