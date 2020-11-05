Гороскоп предупреждает Тельцов о провокациях, а Львам звезды советуют прислушаться к мнению своих друзей.

Гороскоп на пятницу, 6 ноября 2020 года, предупреждает Тельцов о провокациях, а Львам звезды советуют прислушаться к мнению своих друзей.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Завтра вы у вас появится время заняться тем, что вы давно откладывали в долгий ящик.

Тельцов в этот день захотят спровоцировать. Не обращайте внимания на нападки людей, вероятно, они просто вам завидуют.

Близнецы

Завтра Близнецы увидят плоды своих долгих стараний. Вы будете довольны результатом.

Рак

Звезды не советуют вам давать шанс человеку, который вас предал. Избавляйтесь от токсичных людей.

Лев

Вам завтра стоит прислушаться к мнению своих друзей. Они помогут найти правильное решение, которое вам лично даже не приходило в голову.

Дева

Завтра звезды советуют девам не усердствовать на работе. С деловыми предложениями вам будет не везти.

Весы

Вас завтра ждет сказочная удача. Все дела будут идти так хорошо, что вы будете сильно удивлены.

Скорпион

Завтра вы получите возможность насладиться результатами своего труда. Все, чего вы достигли ранее, далось вам нелегко. Поэтому вам есть чем гордиться.

Стрелец

Завтра Стрелец не сможет справиться с рисками. Лучше переждите этот день в безопасности.

Козерог

Вам завтра придется пойти на компромисс с собственной совестью. Вы найдете тысячи причин, чтобы оправдать себя, однако угрызения совести вам завтра обеспечены.

Водолей

Наступил благоприятный период для серьезного разговора с шефом, который вы так долго откладывали. Начальник поможет решению ваших проблем.

Рыбы

Вы любите помогать людям, и звезды советуют продолжать в том же духе. Только не делайте этого в ущерб себе.

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Автор: УНИАН