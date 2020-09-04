Гороскоп рекомендует Тельцам уделить время собственному здоровью, а Львам заняться своими финансами.

Гороскоп на субботу, 5 сентября 2020 года рекомендует Тельцам уделить время собственному здоровью, а Львам заняться своими финансами.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Завтра Овнов ждет результативный день. Ваши проекты будут поддержаны руководством, а зарплата будет пересмотрена в лучшую сторону.

Тельцам звезды советуют уделить время собственному здоровью. Избегайте лишнего стресса, больше выделяйте времени на сон и гуляйте на свежем воздухе.

Близнецы

Близнецам нужно хорошо отдохнуть. Будьте внимательны к собственным желаниям, которые вы постоянно откладываете на потом.

Рак

Астрологи рекомендуют Ракам уделить время работе. Постарайтесь решить максимальное количество задач и тогда вы сможете получить неплохой результат.

Лев

Львам следует обратить внимание на свое финансовое состояние. Будьте внимательны, возможно, вскоре вас будет ожидать большое количество расходов.

Дева

Девам звезды советуют провести этот день с друзьями. Хватит сидеть дома 24 часа в сутки, лучше отправьтесь на интересную прогулку.

Весы

Проведите этот день активно. Прогуляйтесь с друзьями, потратьте время на спорт. Просиживание штанов за компьютером ничего хорошего вам не принесет.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам разобраться в собственных желаниях. Вам необходимо точно понять, чего вы хотите от жизни и своего будущего.

Стрелец

Астрологи советуют Стрельцам полноценно отдохнуть и расслабиться. Дайте себе время на чтение интересной книги, погуляйте с друзьями или сделайте то, чем так давно хотели заняться.

Козерог

За последнее время вы добились удивительных успехов. Самое время устроить себе маленький отпуск.

Водолей

Общаясь с любимым человеком, контролируйте свои эмоции и обдумывайте каждое слово, велика вероятность ссоры на пустом месте, которая может привести к ухудшению отношений.

Рыбы

Проблемы, возникшие ниоткуда в первой половине дня, уже после обеда решатся сами по себе, без вашего деятельного участия, так что, столкнувшись с ними, не делайте резких движений, а просто подождите.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН