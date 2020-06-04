Гороскоп на 5 июня: что ждет Овнов, Стрельцов, Рыб и другие знаки Зодиака

Эмоциональная нестабильность Овнов может стать причиной конфликтов на работе и дома.

Овен: гороскоп на 5 июня 2020

Звезды по-прежнему шлют вам испытания. Эмоциональная нестабильность может стать причиной конфликтов на работе и дома. Не проявляйте активности в коммерческих делах — вам будет сложно трезво оценить свои возможности и не гоняться за пустыми прожектами. Несмотря на усилия, вы не сумеете преодолеть все преграды и препятствия на своем пути.

Телец: гороскоп на 5 июня 2020

Читайте такжеИюнь принесет счастье четырем знакам Зодиака - астрологДень равновесия, гармонии с окружающим миром, справедливости. Достаточно удачное время для деловых операций, связанных с риском, хотя особых финансовых прибылей ожидать не приходится. В окружении могут произойти перемены: появление новых людей позволит участвовать в новых проектах. Вечер проведите наедине со своими мыслями, в тишине и одиночестве. Используйте благоприятный момент для того, чтобы разобраться с отложенными делами или нерешенными проблемами, для обдумывания дел, отложенных в долгий ящик. Сны сбудутся, к полному удовольствию.

Близнецы: гороскоп на 5 июня 2020

Неблагоприятный день для здоровья. Особенно внимательным нужно быть мужчинам-Близнецам. Жизненный потенциал на низком уровне. Исключите всякие отрицательные эмоции или физические нагрузки. Неудачное время для деловых операций, связанных с риском. Не обращайте внимания на мелкие неприятности — пройдет время, и все уладится. Личные отношения порадуют своей откровенностью и теплотой. Не исключено, что к вам заглянут старые знакомые. Вечер проведите наедине со своими мыслями, в тишине и одиночестве. Используйте благоприятный момент для того, чтобы разобраться с отложенными делами или нерешенными проблемами.

Рак: гороскоп на 5 июня 2020

Этот день запомнится вам возвратом к прошлому. Возможно, именно сегодня вам захочется побыть наедине со своими мыслями, в тишине и одиночестве. Используйте благоприятный момент для обдумывания дел, отложенных в долгий ящик. Предстоит найти компромисс между тем, что хочется, и тем, что надо.

Лев: гороскоп на 5 июня 2020

Звезды по-прежнему посылают вам испытания. Не проявляйте активности в коммерческих делах — вам будет сложно трезво оценить свои возможности. Вы не сможете сегодня преодолеть все преграды на своем пути. Нужно быть очень осторожным и внимательным в любом деле: ситуация может сложиться совсем не так, как вы ожидаете. Скорее всего вашим планам и надеждам не суждено осуществиться. Вероятны финансовые потери или проблемы с друзьями.

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Критический день. На работе и дома вероятны нестабильность. Эмоциональная чувствительность может стать причиной неуравновешенности и раздражительности. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, мучительные сны или головные боли. Вам необходимо трезво оценить действительность и не гоняться за пустыми прожектами. Не проявляйте активности в коммерческих делах.

Весы: гороскоп на 5 июня 2020

Критический день. На работе и дома вероятна нестабильность. Звезды рекомендуют трезво оценить действительность, не гоняться за пустыми прожектами и не верить обещаниям. Несмотря на усилия, вы не сумеете преодолеть все преграды. Не конфликтуйте с окружающими, не навязывайте им своих мнений. Во второй половине дня возможны резкие и внезапные перепады в настроении или головные боли.

Скорпион: гороскоп на 5 июня 2020

Неблагоприятный день. Завтра вероятны грубые ошибки и просчеты. Не стоит строить больших планов, начинать новые дела, лучше заняться домашними проблемами. Деловые встречи не принесут желаемых результатов, перенесите их на другой день. Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, наверняка будут иметь в вашей жизни большое значение.

Стрелец: гороскоп на 5 июня 2020

Неблагоприятный день. Особенно внимательным нужно быть мужчинам-Стрельцам — в новолуние их жизненный потенциал снижается. Неудачное время для деловых и коммерческих операций, связанных с риском. Используйте благоприятный момент для того, чтобы разобраться с нерешенными проблемами в межличностных отношениях.

Козерог: гороскоп на 5 июня 2020

Критический день. Нестабильность в личной жизни может стать причиной неуравновешенности и раздражительности. Возможны резкие и внезапные изменения в служебном или общественном положении, связанные с клеветой и происками недоброжелателей. Вам необходимо трезво оценить свое окружение.

Водолей: гороскоп на 5 июня 2020

День откровений, очищения мыслей, размышлений, неблагоприятный для начала нового дела и чреватый трудностями в личных и семейных отношениях. Откажитесь от любой активной деятельности, не проявляйте инициативу. Трезвая оценка ситуации и окружающих вас людей, здравый смысл помогут вам с честью выйти из создавшегося положения.

Рыбы: гороскоп на 5 июня 2020

Пассивный день. Ожидается снижение уровня жизненных сил. Деловые встречи не принесут желаемых результатов, поэтому лучше перенести их. Будьте внимательны при работе с деловыми и ценными бумагами. Эмоциональная жизнь может быть нестабильной: или экзальтированной, или подавленной. Усилится отчуждение и подозрительность по отношению к окружающим.

Гороскоп подготовлен по материалам supercook.ru.

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