Гороскоп на 4 мая: кому астрологи прогнозируют успех, а кому – неприятности

В этот понедельник астрологи советуют, в частности, устроить праздник для души.

Гороскоп на понедельник, 4 мая 2020 года, предусматривает хороший период для общения родителей с детьми и налаживание контактов с приятелями.

Астрологи советуют создать дома уют: приготовить вкусный ужин и устроить праздник для души, пишет SlovoFraza.

Овен

Настроение будет изменчивым, а порой и раздражительным. Управлять такими перепадами – дело не из простых, но вы все же постарайтесь. Однако помните, что негативные эмоции являются неотъемлемой частью нашей жизни, главное – не проектировать нашу злость на других.

Телец

Тем, кто страдает от рутины, астрологи рекомендуют больше фантазировать и мечтать – и жизнь станет интереснее.

Близнецы

Большая вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки. Постарайтесь не отчаиваться, если все пойдет не так, как вы планировали.

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Рак

Астрологи рекомендуют уделить побольше времени своей семье. Проведите вечер рядом с близкими – поиграйте в интересную настольную игру. Такое занятие даст положительный эффект.

Лев

У Львов будут большие шансы на конфликтные ситуации в семьи. Возникнуть они могут на фоне разговоров о финансах и при распределении обязанностей.

Дева

Замыкаться и уединяться вам не стоит – есть высокие шансы упасть в мини депрессию, которая может затянуться на всю неделю.

Весы

У Весов могут возникнуть трудности, но астрологи рекомендуют не воспринимать их слишком серьезно – все наладится очень быстро. Главное – не паникуйте и сохраняйте спокойствие.

Скорпион

У Скорпионов будет благоприятный день для налаживания отношений с близкими людьми. Откровенный и искренний разговор, с изложением всех аргументов и мнений может увенчаться успехом.

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Стрелец

Стрельцы могут смело браться за занятия спортом и задания, которые требуют физической активности.

Козерог

В этот день вас окутает внутренний покой и желание проанализировать недавнее прошлое. Есть огромный шанс сделать правильные выводы.

Водолей

Постарайтесь провести день легко – не нагружайте себя лишними задачами, обязанностями и работой.

Рыбы

Рыбы могут взяться за составление сметы будущих расходов. Удачное время для анализа своих доходов – вероятно, удастся найти пробелы и способы улучшить свое материальное положение.