Гороскоп на субботу, 30 мая: что ждет Тельцов, Дев, Козерогов и другие знаки Зодиака

Одних представителей знаков ждет спокойный и интересный день, другие столкнутся с непониманием и проблемами на работе

Гороскоп на субботу, 30 мая 2020 года, предусматривает достаточно неоднозначный день.

Одних представителей знаков ждет спокойный и интересный день, другие столкнутся с непониманием и проблемами на работе, пишет slovofraza.

Овен

Сейчас вы максимально настроены на результат – воспользуйтесь этим и доведите незаконченные дела до конца.

Телец

Читайте такжеАстрологи назвали четыре знака Зодиака, для которых июнь окажется удачным месяцемПеред тем, как начинать завтра что-то делать – хорошо спланируйте свои действия, продумайте детали. Так вы сможете быть уверенными и избежать проблем, а при необходимости сумеете быстро подстроиться под перемены.

Близнецы

Завтра для представителей знака высокая вероятность отмены запланированных дел. Ближе к вечеру вы можете получить долгожданную весть. Астрологи рекомендуют быть внимательными с финансами.

Рак

На работе Ракам не стоит распускать язык и ввязываться в сомнительные конфликты. Доказать свою правоту в таких ситуациях вряд ли удастся и ваша репутация может пострадать, как и ваши нервы.

Лев

Астрологи советуют Львам не поддаваться на служебный роман, ведь он имеет шансы закончиться очень быстро и подорвать вашу репутацию.

Дева

Рискованные сделки имеют шансы накликать беду в виде юридических проблем и потери средств. Высока вероятность встретить важного человека, который в дальнейшем внесет существенные коррективы в вашу жизнь.

Весы

Весам день может показаться не из легких, но результат будет стоить затраченных сил. Если особых рабочих дел у вас на этот день нет – займитесь самосовершенствованием. Это хорошее время для чтения профессиональной литературы, планирования ответственных дел и задач на будущее.

Займитесь своими финансами – если приложите усилия, может получиться найти варианты дополнительного заработка. Любовные дела отойдут на второй план, а это будет способствовать улучшению ваших сил и накоплению энергии для других сфер жизни.

Стрелец

В этот день больше делайте того, что действительно важно и откажитесь от дел, которыми вы занимаетесь напоказ. Лицемерие, образы, осуждение или хитроумные планы других оставьте в прошлом.

Козерог

Будьте щедрыми и искренними в первую очередь в отношении своих родных людей. Вечер лучше провести в кругу семьи или в одиночестве. От деструктивных занятий и тяжелой пищи лучше отказаться.

Водолей

Грусть и меланхолия могут неожиданно охватить вас – постарайтесь сдержать себя от бросания в крайности. Берегите здоровье и воздержитесь от заедания плохого настроения или трудностей вредной пищей.

Рыбы

30 мая день положительно повлияет на Рыб, которые смогут выбросить лишнее из жизни, отдать ненужное тем, кто в этом нуждается больше. День удачный для работы по дому.

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