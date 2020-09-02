Гороскоп советует Близнецам деловые соглашения перенести на другой день, а Весам избавиться от негативной энергетики.

Гороскоп на четверг, 3 сентября 2020 года, советует Близнецам деловые соглашения перенести на другой день, а Весам избавиться от негативной энергетики.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Не торопитесь исполнять приказы руководства. Скорее всего, не пройдет и дня, как оно отзовет свои распоряжения назад, а ваш труд окажется напрасным.

Телец

Старайтесь не давать другим советы, которых не готовы придерживаться сами. Во-первых, это неэтично, а во-вторых, их последствия могут оказаться неудачными.

Близнецы

Перенесите все важные переговоры на другой день. Велика вероятность того, что вы не только не достигнете компромисса, но и серьезно поссоритесь.

Рак

Никому не давайте опрометчивых обещаний, особенно, если вы не уверены, что сможете их сдержать – впоследствии это может повредить вашей безупречной профессиональной репутации.

Откажитесь завтра от любых деловых переговоров и даже от свидания с любимым человеком. Ни одно из этих мероприятий не увенчается успехом.

Дева

Соблюдайте умеренность во всем, включая вредные привычки и прием медикаментов – большая вероятность отравления и обострения хронических заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом.

Весы

Завтра вас ждет генеральная уборка, во время которой нужно не только все тщательно вымыть и вычистить, но и выбросить вещи, с которыми связаны плохие воспоминания.

Скорпион

Отдохните как следует. Будьте внимательны к собственным желаниям, которые вы постоянно откладываете. Также вам следует обратить внимание на свое здоровье.

Стрелец

Завтра астрологи рекомендуют Стрельцам уделить время работе. Постарайтесь решить максимальное количество задач и тогда вы сможете получить неплохой результат.

Козерог

Козерогам следует обратить внимание на свое финансовое состояние. Будьте внимательны, возможно, в скором времени вас ждет большое количество затрат.

Водолей

Астрологи советуют Водолеям заняться активностями. Это могут быть танцы, спорт или просто веселая прогулка по городу со своими друзьями.

Рыбы

Рыбам нужно разобраться в собственных желаниях. Вам необходимо точно понять, чего вы хотите от жизни и своего будущего. Кроме того, попробуйте стать ближе к своим друзьям.

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Автор: УНИАН