Гороскоп на пятницу, 29 мая: что ждет Овнов, Раков, Стрельцов и другие знаки Зодиака

Завтра будьте внимательны к тому, что вам предлагают, и тщательно проверяйте информацию.

Гороскоп на пятницу, 29 мая 2020 года, предусматривает неожиданную весть для Тельцов, а Рыбы смогут продемонстрировать весь свой профессионализм и эрудицию. Овнам астрологи советуют обратить внимание на здоровье, а Близнецам – отложить срочные дела.

Завтра будьте внимательны к тому, что вам предлагают, и тщательно проверяйте информацию. Беритесь за дело осмысленно, а не механически, тогда оно принесет желаемый результат, пишет slovofraza.

Овен

Астрологи советуют обратить внимание на свое здоровье. Стресс и малоподвижный образ жизни могут плохо повлиять на ваше самочувствие.

Телец

Читайте такжеАстрологи назвали четыре знака Зодиака, которых ждет невероятная удача в июне29 мая Тельцы получат неожиданное сообщение из прошлого, которое может сильно повлиять на вашу жизнь. Присмотритесь внимательнее к человеку, который подает вам знаки внимания. Возможно, вы можете построить не только дружеские, но и романтические отношения.

Близнецы

У Близнецов завтра будет не слишком удачный день. Астрологи советуют отложить срочные дела на другое, более благополучное время.

Рак

Раки могут почувствовать сомнения и неуверенность в себе. Не переживайте, что вы можете что-то не успеть, сделать что-то не так, как от вас требует руководство. Звезды будут на вашей стороне, поэтому все пройдет успешно.

Лев

29 мая Львам придется решать вопросы, которые касаются финансов и карьеры, поэтому в первую половину дня не планируйте ничего важного. Вечером вы станете более активными, у вас появятся внезапные идеи и желания.

Дева

Настроение завтра улучшится во второй половине дня после того, как вы выполните все срочные задачи. Утром лучше никуда не торопиться. Делайте все вдумчиво и рассудительно.

Весы

29 мая Весов ждет легкая и монотонная работа, которая принесет вам радость. Для физических нагрузок лучше всего подойдет послеобеденное время.

Скорпион

Читайте такжеАстрологи назвали самые страстные знаки Зодиака29 мая на вашем жизненном пути появится человек, который поможет вам быстрее сделать выбор. Вечером ваши умственные способности будут на высоком уровне, потому можете это время использовать для работы.

Стрелец

29 мая удачный день, чтобы заняться своим имиджем, принять участие в тренинге, марафоне или начать бегать по утрам. Свободное время желательно посвятить личным отношениям: подумайте о вашем будущем, обсудите проблемы и найдите путь к их решению.

Козерог

Прислушайтесь к своей интуиции и сделайте определенные выводы: почему именно такие мысли вам приходят и что они могут означать. Логика может подсказать вам совсем другое. Подумайте над перспективами будущей и личной жизни.

Водолей

В первой половине дня не спешите принимать важные задания. Ближе к вечеру у вас будет больше оптимизма и вдохновения.

Рыбы

29 мая замечательный день, чтобы продемонстрировать свою эрудицию и профессионализм. Выбирайте новые ориентиры, так как совсем скоро в вашей жизни появятся новые возможности.

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