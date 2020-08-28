Гороскоп советует Овнам сменить имидж, а Ракам выделить больше времени на устройство личной жизни.

Гороскоп на субботу, 29 августа 2020 года, советует Овнам сменить имидж, а Ракам выделить больше времени на устройство личной жизни.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

В этот день звезды советуют Овнам заняться своим перевоплощением. Смените прическу, обновите гардероб - все изменения пойдут лишь на пользу.

Завтрашний день звезды советуют Тельцам посветить своим родным. Отправьтесь на прогулку на природе и совместите полезное с приятным.

Близнецы

Смело идите завтра к своей цели и ничего не бойтесь. Вам легко будет удаваться трезвое мышление, что поможет четко сформулировать свои цели и задачи.

Рак

Завтра хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Откиньте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство своей жизни.

Лев

Проведите этот день пассивно. Останьтесь дома и хорошенько отдохните.

Дева

Завтра вам следует обратить внимание на "бытовуху". Займитесь уборкой в доме или проведите день в других мелких заботах.

Весы

Завтра займитесь делами, которые требуют точности и внимания к деталям. Сейчас благоприятное время для важной и ответственной работы.

Скорпион

Завтра смело воплощайте в жизнь свои эпатажные планы – есть высокие шансы на успех. Благодаря своей работоспособности вы сможете горы свернуть.

Стрелец

Вас ожидает путешествие или оживление на работе. Также возможно повышение или улучшение отношений с коллегами. Вам пора задуматься об изменениях в личной жизни – ваши отношения нуждаются в развитии, поэтому не затягивайте с этим.

Козерог

Козерогам стоит быть осмотрительными со словами. Опрометчиво сказанная острая фраза может спровоцировать конфликт, решать который у вас не будет желания. Поэтому лучше дважды думайте перед тем, как сказать лишнее.

Водолей

Отпустите ситуацию, дайте делам в жизни происходить естественным образом, и вы будете удивлены, когда увидите, как изменится ваша реальность и насколько счастливее вы станете.

Рыбы

Не впадайте в ностальгию и не жалейте себя. Если у вас возникнут какие-либо проблемы - решайте их конкретными действиями.

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Автор: УНИАН