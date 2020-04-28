Гороскоп на 29 апреля: что ждет завтра все знаки Зодиака

Звезды наделяют силой воли и умением спокойно отстаивать свои интересы, поэтому день идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов.

Завтра гороскоп предоставляет вам все шансы для того, чтобы добиться желаемого. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.

Звезды наделяют силой воли и умением спокойно отстаивать свои интересы, поэтому день идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Любые дела, требующие четкости, настойчивости и конкретики будут даваться легче обычного, так что не упустите хорошую возможность поставить все точки над i, пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра – день, когда Овен способен свести на нет любые возникающие разногласия! Даже если вокруг бушует ссора, Овен сумеет сохранить трезвый, ясный ум и достучаться до противников своими аргументами. Неудивительно, что окружающие могут завтра в спорном вопросе выбрать Овна третейским судьей. Если же споров не возникнет, люди просто будут чаще, чем обычно, спрашивать его совета. Овну стоит использовать свои дипломатические таланты для того, чтобы провести переговоры, заручиться поддержкой нужных людей или поговорить по душам с близким человеком.

Завтра Тельцу будет труднее, чем обычно, проявлять организованность: слово «надо» будет вызывать у него аллергию! Скорее всего, дела, которые ему неинтересны, Телец просто перенесет на неопределенное «потом», а сам займется тем, чем ему захочется. Если же Тельцу все-таки придется делать то, что ему не по душе, он способен наделать массу ошибок. Так что единственный выход для Тельца завтра: заниматься тем, что вызывает его интерес. Или же найти интерес в том деле, которым ему волей-неволей приходится заниматься.

Близнецы

Завтра Близнецы могут почувствовать в себе стремление стать частью какой-либо системы: вписаться в коллектив, поступить в институт, сменить место работы или даже вступить в брак. Другими словами, Близнецы способны задуматься о своем месте в жизни и начать действовать, чтобы занять достойное место под солнцем. Не надо противиться этому порыву – взяв на вооружение завтрашние планы, Близнецы имеют все шансы со временем продвинуться вперед по социальной или по карьерной лестнице.

Рак

Завтра перед Раком может встать непростая задача, и от того, как он ее решит, будет зависеть многое. Возможно, именно завтра от Рака может потребоваться принять окончательное решение в каком-то вопросе или совершить шаг, который задаст его жизни новое направление. Так что решения Рака завтра должны быть взвешены и продуманы – ведь последствия этого выбора еще долго будут давать о себе знать.

Лев

Завтра неожиданные накладки способны раз за разом выбивать Льва из колеи, однако, поддавшись эмоциям, он лишь сильнее накалит обстановку. Ворчанием и недовольством Лев вряд ли сможет решить проблему, поэтому лучший выход для него завтра – это расслабиться, доверившись судьбе. Звезды гороскопа говорят, что, пустив дела на самотек, Лев завтра выиграет больше, чем если станет переживать впустую. Как говорится, наберись смелости, если хочешь что-то изменить, и наберись терпения, если ничего изменить не в силах.

Дева

Завтра звезды гороскопа предвещают Деве ветер перемен – интересные новости, события или планы, которые внесут в ее жизнь разнообразие. Речь может идти о встрече с человеком, с которым Дева не виделась много лет, о новом проекте, о новой работе, о путешествии в далекие страны. Одиноким Девам судьба завтра предсказывает романтическое знакомство... Но все это только в том случае, если Дева не будет сидеть в четырех стенах и готова смело пойти навстречу новому.

Весы

Завтра в гороскопе Весов будут преобладать собранность, целеустремленность и деловой подход. В любой сфере жизни ими будут руководить практичность и амбиции! Благодаря такому настрою, Весы завтра отлично справятся с любым порученным им фронтом работ; единственное, чем им завтра заниматься не стоит, – это творчеством. День склоняет Весы к тому, чтобы не выходить за пределы привычного, так что любые попытки поэкспериментировать завтра в худшем случае подействуют во вред, в лучшем – будут малоэффективны.

Скорпион

Завтра Скорпиону следует быть предельно осторожным в общении – не исключены недопонимания и конфликты. Такой уж это день, что обязательно найдутся добрые люди, которые захотят высказать Скорпиону свое недовольство, покритиковать его или просто к чему-то придраться. Если завтра Скорпион не хочет обид и ссор, самая верная тактика – включить дипломатию и уходить из-под удара, гася конфликт в самом зародыше.

Стрелец

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, для которых начало мая станет удачным периодомЗавтра Стрелец в делах имеет все шансы ощутить себя хозяином положения! Он будет контролировать ситуацию, держа все ниточки в своих руках. Это поможет ему добиваться поставленных целей, однако в гороскопе Стрельца есть свой подвох – жесткость и нетерпимость, к которым в этот день склоняют его звезды. Стрелец завтра не будет склонен прислушиваться к чужому мнению, а в случае угрозы своим планам, не раздумывая, пойдет на конфликт. Чтобы не испортить отношения с окружающими, ему стоит быть гибче, помня о том, что при достижении цели отнюдь не все средства хороши.

Козерог

Завтра звезды гороскопа предупреждают Козерога о том, что он может почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Козерог способен испытывать это чувство в ответственных делах, а также во время принятия решений. Даже самые простые вопросы, вроде того, что приготовить на ужин или что надеть, завтра способны вызвать в душе Козерога бурю противоречивых эмоций! Так что совет Козерогу на этот день: либо усилием воли справиться с сомнениями, либо по всем спорным вопросам советоваться с окружающими. Лучше, конечно же, первый вариант.

Водолей

Завтра Водолею не стоит доверять своей интуиции, даже если ему покажется, что он отчетливо слышит ее голос. Увы, но максимум шансов за то, что предчувствие окажется ложным, и любые поступки, совершенные завтра под влиянием порыва, заведут Водолея совсем не туда. В течение всего дня звезды гороскопа не советуют Водолею полагаться на свой внутренний голос, удачу, везение и другие эфемерные материи. Только логика, точный расчет и доскональное понимание того, что он делает, могут гарантировать ему нужный результат.

Рыбы

Завтра звезды гороскопа советуют Рыбам взять небольшой выходной, выпасть из суеты и заняться собой. Делами заняться все равно как следует не получится, так что побалуйте себя всем тем, на что у вас обычно не хватает времени! Поход в салон красоты, на фитнес, на шоппинг – завтра это не прихоть, а способ набраться свежих впечатлений, позитива и новых сил. Побыть чуть-чуть эгоистом, потратить на себя больше денег, чем обычно, – вот главный совет на завтра. Ну а вечер Рыбам стоит провести вместе с любимым человеком или в кругу друзей.