Гороскоп на пятницу, 28 августа 2020 года, советует Козерогам не начинать серьезных дел, а Овнам приступить к реализации давно запланированного проекта.
Об этом пишет slovofraza.
Овен
Овны завтра должны приступить к реализации давно запланированного проекта. На работе вам будет сопутствовать удача, а вот физические нагрузки в этот день грозят травмами, поэтому будьте осторожными.
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Тельцы завтра начнут терять энергию, накопленную в течение предыдущего времени. Возьмите паузу и отдохните от всех забот.
Близнецы
Близнецам завтра будет везти финансово. Можете воплощать в жизнь новые проекты, заключать серьезные соглашения и подписывать важные договоры.
Рак
Завтра не лучший день для общения с малознакомыми людьми, избегайте опасных связей.
Лев
В этот день Львов ждут существенные финансовые поступления, поэтому лучше приобрести что-то действительно необходимое. Астрологи советуют завтра завершить начатые дела.
Дева
Дев завтра ждут успехи на профессиональном поприще. Прикладывайте усилия и будете вознаграждены.
Весы
Весам стоит уделить время заботе о своем здоровье. В последнее время работа и дом отнимает много ваших сил, поэтому вам нужно немного сбавить темпы, чтобы не выгореть эмоционально.
Скорпион
Избегайте соблазнов, даже если вам кажется, что о ваших слабостях никто не узнает. Подумайте обо всем, что можете потерять, если не сумеете сдержать себя. Восстановить доверие к себе будет непросто.
Стрелец
Завтрашний день обещает быть спокойным. Пришло время отдохнуть от напряженных действий. Дайте себе отдых и дважды подумайте, стоит ли себя нагружать дополнительной работой.
Козерог
Звезды советуют решение серьезных дел, встречи и финансовые сделки лучше отложить. Завтра благополучный период для генеральной уборки. Выбросьте из своей жизни хлам.
Водолей
Астрологи обещают Водолеям встречи, которые принесут радость. Возможны новые яркие знакомства и свидания. Лучше всего дела будут удаваться во второй половине дня, когда ваша творческая энергия будет на высоте.
Рыбы
Рыбы завтра почувствуют упадок сил. Впрочем, у вас появится решимость решить давние вопросы. Звезды предупреждают, что нерешительность может создать проблемы.
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