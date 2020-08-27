Гороскоп советует Козерогам не начинать серьезных дел, а Овнам приступить к реализации давно запланированного проекта.

Гороскоп на пятницу, 28 августа 2020 года, советует Козерогам не начинать серьезных дел, а Овнам приступить к реализации давно запланированного проекта.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Овны завтра должны приступить к реализации давно запланированного проекта. На работе вам будет сопутствовать удача, а вот физические нагрузки в этот день грозят травмами, поэтому будьте осторожными.

Тельцы завтра начнут терять энергию, накопленную в течение предыдущего времени. Возьмите паузу и отдохните от всех забот.

Близнецы

Близнецам завтра будет везти финансово. Можете воплощать в жизнь новые проекты, заключать серьезные соглашения и подписывать важные договоры.

Рак

Завтра не лучший день для общения с малознакомыми людьми, избегайте опасных связей.

Лев

В этот день Львов ждут существенные финансовые поступления, поэтому лучше приобрести что-то действительно необходимое. Астрологи советуют завтра завершить начатые дела.

Дева

Дев завтра ждут успехи на профессиональном поприще. Прикладывайте усилия и будете вознаграждены.

Весы

Весам стоит уделить время заботе о своем здоровье. В последнее время работа и дом отнимает много ваших сил, поэтому вам нужно немного сбавить темпы, чтобы не выгореть эмоционально.

Скорпион

Избегайте соблазнов, даже если вам кажется, что о ваших слабостях никто не узнает. Подумайте обо всем, что можете потерять, если не сумеете сдержать себя. Восстановить доверие к себе будет непросто.

Стрелец

Завтрашний день обещает быть спокойным. Пришло время отдохнуть от напряженных действий. Дайте себе отдых и дважды подумайте, стоит ли себя нагружать дополнительной работой.

Козерог

Звезды советуют решение серьезных дел, встречи и финансовые сделки лучше отложить. Завтра благополучный период для генеральной уборки. Выбросьте из своей жизни хлам.

Водолей

Астрологи обещают Водолеям встречи, которые принесут радость. Возможны новые яркие знакомства и свидания. Лучше всего дела будут удаваться во второй половине дня, когда ваша творческая энергия будет на высоте.

Рыбы

Рыбы завтра почувствуют упадок сил. Впрочем, у вас появится решимость решить давние вопросы. Звезды предупреждают, что нерешительность может создать проблемы.

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Автор: УНИАН