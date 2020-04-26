Гороскоп на 27 апреля: кому астрологи прогнозируют успех, а кому – неудачи

В этот день, по прогнозам астрологов, лучше взяться за духовную сферу, уделить немного внимания родным и друзьям.

Гороскоп на понедельник, 27 апреля 2020 года, предусматривает день полный сюрпризов для Овнов, Тельцов и Стрельцов. Представителей этих знаков будут ждать приятные события.

Астрологи рекомендуют в этот день взяться за духовную сферу, уделить немного внимания родным и друзьям, пишет slovofraza.

Овен

27 апреля Овнов ждет приятное известие, которое может прилететь от родственников или друзей - особенно от тех, с которыми уже давно у вас не было общения.

Телец

День благоприятен для общения родителей с детьми – возьмитесь за приготовление вкусной еды, просмотрите интересный фильм или прочитайте информативную книгу.

Близнецы

27 апреля стоит забыть все претензии – обоснованные и не очень, накопленная в этот день обида отдастся с удвоенной силой, а потому постарайтесь не принимать негативные мысли и эмоции.

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Рак

Хорошо будут протекать разговоры – как серьезные, так и поверхностные. Если есть что уладить общением – попробуйте это сделать. А вот от сплетен лучше откажитесь – нечестное слово может отдаться сторицей.

Лев

Время неудачное для покупок и финансовых операций. Астрологи советуют смело браться за обновление собственного мировоззрения.

Дева

День рекомендуется начать с ритуалов, которые заряжают энергией – душа, медитации, прослушивание богослужения онлайн. Общение сегодня будет протекать в конструктивном русле, хотя эмоции и будут бурлить.

Весы

Вероятно, что завтра вам будет легче, чем обычно найти общий язык с близкими. Используйте этот шанс, ведь он выпадает не так уж часто.

Скорпион

Скорпионы имеют высокие шансы усложнить свои отношения с близкими людьми. Причиной этого может стать ваша бурная реакция на ситуацию, которая будет вам не совсем нравится.

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Стрелец

Для одиноких Стрельцов вечер будет благоприятный, чтобы заняться поиском пары. Энергии для любовных свершений сегодня будет достаточно.

Козерог

Рекомендуется провести анализ расходов и зарплаты и увидеть, где вы можете сэкономить, чтобы денег точно хватило на запланированные расходы.

Водолей

27 апреля у Водолеев вероятное ухудшение здоровья, поэтому не забывайте о правильном питании. Постарайтесь отказаться от курения и алкоголя.

Рыбы

Тех, кто сумеет сконцентрироваться на важном, ждет успех в начинаниях. Вероятно, вам удастся наладить важные контакты и продумать смелые идеи.