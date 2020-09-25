Гороскоп прогнозирует для Водолеев приятный день, который будет наполнен сюрпризами. Козерогам советуют направить энергию в конструктивное русло.

Гороскоп на субботу, 26 сентября 2020 года, прогнозирует для Водолеев приятный день, который будет наполнен сюрпризами. Козерогам советуют направить энергию в конструктивное русло.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Интеллектуальные способности Овнов будут полностью активизированы. Новые знания вам завтра просто жизненно необходимы. Если проведете день в лени и апатии, то рискуете упустить хороший шанс в жизни.

Из-за высокой концентрации и внимательности завтра можно заниматься ответственными делами, шансы допустить ошибку мизерные.

Близнецы

В случае непонятных ситуаций не паникуйте и не расстраивайтесь, ваш трезвый подход поможет решить все как можно лучше. Постарайтесь не терять уверенности в себе и правильности ваших действий.

Рак

Найдите время для размышлений. Это крайне необходимо особенно тем, кто имеет много претензий к своему теперешнему положению и жизни. Возможно стоит обратиться к специалисту, который поможет разобраться с мыслями.

Лев

День выдастся благоприятным для новых начинаний. Вероятнее всего, что завтрашняя влюбленность выльется в отношения, финансовые вложения – в прибыль.

Дева

Тщательно выбирайте, на что тратить энергию и где ее приберечь. Она вам еще понадобится. Плохое время, чтобы отправляться за покупками. Лучше отложить траты до лучших времен, а сейчас займитесь делами домашними или душевными.

Весы

Весам стоит взяться за составление плана на ближайшие дни, а то и месяцы. Разберитесь со своими финансами, желаниями, задачами.

Скорпион

Не забывайте завтра хоть немного следить за языком, чтобы не сказать лишнего. Например, такого, что заденет кого-то за живое, или того, что выдаст ваш секрет.

Стрелец

Постарайтесь быть максимально честны с собой и при принятии судьбоносных решений смотреть на ситуацию еще и издалека. Это завтра вам будет по силам.

Козерог

Завтра Козерогам будет под силу одолеть даже самое безнадежное дело. Главное – не тратить зря силы (например, на ссоры или споры), а направить энергию в конструктивное русло.

Водолей

Ваши отношения с близкими и друзьями станут более расслабленными и теплыми. Это подходящее время, чтобы поговорить о приятных вещах. Вероятно, что вас завтра ждут маленькие, но приятные сюрпризы.

Рыбы

Вам завтра будет характерна повышенная самооценка, что придаст сил для решения текущих задач. Легко будет удаваться поиск достойных союзников в коммерческих и личных делах.

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Автор: УНИАН