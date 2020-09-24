Гороскоп советует Девам сосредоточиться на работе, а вот Скорпионам, наоборот, стоит скорректировать свои рабочие задачи так, чтобы иметь время на отдых.

Гороскоп на пятницу, 25 сентября 2020 года советует Девам сосредоточиться на работе, а вот Скорпионам, наоборот, стоит скорректировать свои рабочие задачи так, чтобы иметь время на отдых.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Завтра Овнам необходимо наладить отношения с окружающими. Укрепите связь с теми, кто на вашей стороне.

Завтра Тельцы получат удовольствие от полезного дела или творчества. Не исключено, что эти два пункта могут совпасть.

Близнецы

Астрологи советуют Близнецам завтра поделиться своими креативными идеями с близкими членами семьи. Вместе вы можете создать что-то очень яркое.

Рак

Ракам будут легко удаваться дела, которые раньше требовали много усилий. Возможно, у вас появится бодрое настроение, вместе с которым возрастет энергетический потенциал.

Лев

Львам астрологи советуют не пропустить выгодный шанс стать богаче. Изменений в личной жизни не предвидится.

Дева

В этот день Девам стоит проявить рвение на работе, но не стоит забывать о родных и любимых. Удивите свою любимую половинку сюрпризом без повода.

Весы

Звезды советуют Весам присмотреться к своему окружению. Звезды советуют вам попытаться вычислить того, кто мешает вам продвигаться по карьерной лестнице.

Скорпион

Чрезмерная обеспокоенность работой может сыграть со Скорпионами злую шутку. Ваше самочувствие может резко ухудшиться из-за сильной нагрузки и нервного напряжения. Звезды рекомендуют скорректировать расписание дня и уделить больше времени отдыху.

Стрелец

Завтра есть большой риск того, что кто-то захочет обидеть Стрельцов и надавить на их болезненные точки. В таком случае Стрельцам надо проявить свою мудрость и разбудить самоуважение.

Козерог

Козероги завтра будут излучать доброту и любовь к окружающим. Звезды советуют воздерживаться от опрометчивых связей, поскольку они могут стать источником проблем через определенное время.

Водолей

В этот день стоит обратить внимание на состояние своего здоровья. Любые жалобы должны стать поводом для консультации врача, особенно если они наблюдаются уже не первый день.

Рыбы

25 сентября Рыбы будут сдержанны и вежливы. Ваше прекрасное настроение станет залогом успеха и атмосферы спокойствия в коллективе.

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Автор: УНИАН