Гороскоп на 25 мая: кому астрологи обещают удачный день, а кому следует быть осторожными

Кому-то астрологи советуют уделить больше внимания родным, а некоторым из знаков Зодиака – верить в себя.

Гороскоп на понедельник, 25 мая 2020 года, советует некоторым знакам Зодиака полагаться на трезвое мышление, а также не сдаваться и верить в себя.

В понедельник удачный день для составления плана на будущую неделю. Воплощение задуманного приведет к желаемому результату, пишет SlovoFraza.

Овен

В распорядке дня у Овнов особых изменений и событий не предвидится – все будет протекать по вашему плану. Желательно заняться налаживанием бытовых вопросов, уборкой или приготовлением пищи.

Телец

Астрологи рекомендуют посвятить больше времени близким людям, особенно это касается тех, у кого есть дети. Благоприятное время для общения в семейном кругу.

Близнецы

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День окажется сложным и богатым событиями – как приятными, так и проблемными. Справиться с вызовами помогут интуиция и трезвое мышление.

Рак

Беритесь за все с рвением, но не торопитесь – для поспешных действий сейчас неудачное время. Общение с родными будет протекать в очень позитивном русле.

Лев

Откажитесь от мыслей об амурных делах, лучше займитесь заботой о себе. Подумайте, как вы можете сделать свой стиль жизни более здоровым.

Дева

Ваши отношения с близкими и друзьями станут более расслабленными и теплыми. Это благоприятное время, чтобы поговорить о приятных вещах. Вероятно, вас ждут маленькие сюрпризы.

Весы

День у Весов будет благоприятным для тренировки собственной силы воли и внутренней устойчивости. Насладитесь своей внутренней силой и спокойствием сполна. Такая подзарядка вам вскоре понадобится.

Скорпион

Этот день стоит посвятить наведению порядка на рабочем месте. Разберитесь с документами, составьте список дел, о которых забыли и которые нужно выполнить на следующей неделе. За новое дело лучше не браться.

Стрелец

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В течение дня, а особенно ближе к вечеру, старайтесь избегать людей, которые вас раздражают. Высока вероятность конфликтов.

Козерог

На Козерогов может свалиться ответственность не только за себя, но и за других. Продолжайте верить в себя и свои идеи, так вам будет проще не нарушить данные себе обещания и дойти до цели.

Водолей

Для Водолеев будут полезны физические нагрузки. Сейчас благоприятное время для начала новых тренировок.

Рыбы

Рыбы могут браться за любую работу, учебу или задачу. День будет благоприятным абсолютно для всех сфер деятельности – от личной до финансовой.

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