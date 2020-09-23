Гороскоп советует Скорпионам быть осторожными со своим здоровьем, а вот Стрельцам стоит взяться за работу по дому.

Гороскоп на четверг, 24 сентября 2020 года, советует Скорпионам быть осторожными со своим здоровьем, а вот Стрельцам стоит взяться за работу по дому.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

24 сентября хороший день, чтобы побеспокоиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни.

У Тельцов в этот день возможен приток энергии. Если не чувствуете новых сил – беритесь за тщательное выполнение дел и вдохновение настигнет вас. Завтра есть высокие шансы решить все насущные дела.

Близнецы

В этот день категорически нельзя впадать в ностальгию, жаловаться и жалеть себя. Лучше действуйте рационально: что-то болит – идите к врачу, не хватает денег – ищите возможность заработать, устали – передохните и снова принимайтесь за дела.

Рак

24 сентября Ракам рекомендуют взяться за работу и выполнять ее с увлечением и рвением. Сделанная работа подарит отличное настроение и будет способствовать самоутверждению.

Лев

24 сентября удачный день, чтобы вооружиться уверенностью в себе и разобраться с нерешительностью – возьмитесь за создание плана, который приблизит вас к вашей мечте.

Дева

Для Дев пришло благоприятное время, чтобы заключать договоры и союзы. Договоренностей сейчас достичь будет относительно легко и их надежность будет оставаться высокой.

Весы

Рекомендуют провести время в тишине и раздумьях. Вы сумеете восстановить силы и получить решения, необходимые для улучшения вашего положения и жизни. Полезно заняться медитацией, которая станет ключом к хорошему настроению.

Скорпион

В этот день рекомендуют быть осторожными со своим здоровьем – избегайте подозрительных и тяжелых продуктов, самолечения и экстремальных ситуаций.

Стрелец

Рекомендовано отправиться на пешую или велопрогулку, в небольшое путешествие или взяться за интересные дела по дому.

Козерог

Затраченные силы принесут результат. Впрочем, чтобы все шло гладко – качественно выполняйте запланированное.

Водолей

Обратите внимание на ваше поведение. Возможно есть реакции от которых вам стоит отказаться, чтобы сделать свою жизнь качественнее.

Рыбы

Пересмотрите свое окружение. Старайтесь больше общаться с позитивными и успешными людьми и избегайте депрессивных и демотивирующих людей.

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Автор: УНИАН