Гороскоп на четверг, 24 сентября 2020 года, советует Скорпионам быть осторожными со своим здоровьем, а вот Стрельцам стоит взяться за работу по дому.
Об этом пишет slovofraza.
Овен
24 сентября хороший день, чтобы побеспокоиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни.
Читайте такжеРетроградный Марс: астролог рассказала, какие знаки Зодиака попадут под ударТелец
У Тельцов в этот день возможен приток энергии. Если не чувствуете новых сил – беритесь за тщательное выполнение дел и вдохновение настигнет вас. Завтра есть высокие шансы решить все насущные дела.
Близнецы
В этот день категорически нельзя впадать в ностальгию, жаловаться и жалеть себя. Лучше действуйте рационально: что-то болит – идите к врачу, не хватает денег – ищите возможность заработать, устали – передохните и снова принимайтесь за дела.
Рак
24 сентября Ракам рекомендуют взяться за работу и выполнять ее с увлечением и рвением. Сделанная работа подарит отличное настроение и будет способствовать самоутверждению.
Лев
24 сентября удачный день, чтобы вооружиться уверенностью в себе и разобраться с нерешительностью – возьмитесь за создание плана, который приблизит вас к вашей мечте.
Дева
Для Дев пришло благоприятное время, чтобы заключать договоры и союзы. Договоренностей сейчас достичь будет относительно легко и их надежность будет оставаться высокой.
Весы
Рекомендуют провести время в тишине и раздумьях. Вы сумеете восстановить силы и получить решения, необходимые для улучшения вашего положения и жизни. Полезно заняться медитацией, которая станет ключом к хорошему настроению.
Скорпион
В этот день рекомендуют быть осторожными со своим здоровьем – избегайте подозрительных и тяжелых продуктов, самолечения и экстремальных ситуаций.
Стрелец
Рекомендовано отправиться на пешую или велопрогулку, в небольшое путешествие или взяться за интересные дела по дому.
Козерог
Затраченные силы принесут результат. Впрочем, чтобы все шло гладко – качественно выполняйте запланированное.
Водолей
Обратите внимание на ваше поведение. Возможно есть реакции от которых вам стоит отказаться, чтобы сделать свою жизнь качественнее.
Рыбы
Пересмотрите свое окружение. Старайтесь больше общаться с позитивными и успешными людьми и избегайте депрессивных и демотивирующих людей.
Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:
- Близнецов ждет успех, а Козерогов конфликты: астролог составила гороскоп на октябрь
- У четырех знаков Зодиака вскоре закончится черная полоса - астрологи
- На четыре знака Зодиака вскоре обрушится денежный поток - астрологи
- Они обречены на счастье: астрологи назвали самые крепкие пары по знаку Зодиака
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram