Гороскоп на пятницу, 24 апреля: что ждет Овнов, Весы, Скорпионов и другие знаки Зодиака

Завтра гороскоп обещает очень неровный и беспокойный эмоциональный фон. Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок.

Завтра гороскоп обещает очень неровный и беспокойный эмоциональный фон! Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что вам как никогда легко будет идти на поводу у мимолетных прихотей, а вот противостоять соблазнам – очень трудно.

Кроме того, завтра есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми или же теми, кто вам неприятен, иначе есть риск совершить немало ошибок, пишет "1001 гороскоп".

Овен

У Овна проснется особое чутье на все прекрасное – прежде всего, на деньги. Вероятность найти завтра если и не клад, то какую-нибудь старую заначку очень высока. Ну и насчет заработка день обещает порадовать Овна приятными сюрпризами. Можно, к примеру, намекнуть начальнику о прибавке к зарплате – он воспримет это благосклонно. А вот насчет переедания Овну надо быть осторожнее, иначе он рискует нанести своей фигуре тяжелый удар.

Завтра граница между «надо» и «хочу» станет для Тельца совсем уж зыбкой. Ему захочется дать волю себе и своим чувствам. Однако идя на поводу у желаний и эмоций, Тельцу не стоит ждать от окружающих одобрения своих действий – у них взгляд на эти вещи может оказаться отнюдь не в его пользу.

Близнецы

Завтра с самого утра Близнецы будут находиться в созерцательном настроении. Из всех моделей поведения самым логичным для них покажется непротивление обстоятельствам. При этом Близнецы будут необычно тонко чувствовать перспективные тенденции, и вполне могли бы использовать это свое чутье с пользой. Вот только почему-то им не захочется в эти процессы вмешиваться и в них участвовать. Другими словами, знание того, как добиться успеха, завтра будет мирно уживаться в Близнецах с полным нежеланием действовать.

Рак

Даже если вы не творческий человек, завтра сделайте исключение. Звезды гороскопа в этот день максимально усиливают у Рака его творческий потенциал. Этот день очень хорош для того, чтобы если и не создать какой-нибудь шедевр, то хотя бы просто посвятить время искусству. Но не только. День также обещает Раку много возможностей для общения с интересными людьми на интересные темы.

Лев

Завтра в голову Льва придут интересные идеи, которые могут благоприятно сказаться как на его карьере, так и на жизни вообще. А может быть, вместо полезной идеи завяжется некое не менее полезное знакомство. Романтичным оно будет едва ли, а вот в материальном смысле окажется перспективным. В любом случае, завтра Льву очень не помешает держать нос по ветру – может запахнуть деньгами!

Дева

Читайте такжеНоволуние 23 апреля: чем оно особенно и как повлияет на знаки ЗодиакаЗавтра звезды гороскопа обещают предоставить Деве возможности для новых интересных встреч и знакомств. Неудивительно, если одно из этих знакомств окажется романтическим. Правда, ждать от него серьезного продолжения вряд ли стоит. В остальном же день для Девы обещает пройти насыщенно и интересно. Ну, а чтобы оказаться в нужное время в нужном месте, полагайтесь на свою интуицию – она завтра будет у вас на высоте!

Весы

Завтра главной силой Весов станут их слабости. И еще какой силой! Пользуясь этими слабостями, Весы будут буквально терроризировать окружающих. А их умение добиваться своего любыми путями достигнет апогея. Самим же Весам при этом будет казаться, что ничего необычного в их поведении нет, а играть на чувствах окружающих – дело вполне естественное. Так и домашним тираном стать недолго!

Скорпион

Завтра в течение дня настроение Скорпиона будет постоянно меняться. Веселый настрой может смениться неожиданно набежавшей тучкой, однако уже через пару минут из-за туч снова покажется солнце. Одним словом, придавать эмоциям Скорпиона в этот день большое значение не стоит. Важные дела, запланированные на завтра, Скорпиону тоже лучше отложить. Или перепоручить их тому, чье настроение будет менее капризным.

Стрелец

У Стрельца может проснуться талант делать слона из любой пролетающей мимо мухи. На протяжении дня у него раз за разом будут вызывать раздражение всевозможные мелочи. Если не хотите прослыть занудой и придирой, старайтесь поменьше внимания обращать на негатив и недостатки окружающих. Зато завтра у Стрельца чудесно будут получаться любые дела, требующие дотошности и въедливости. Вот на них и надо потратить день!

Козерог

Завтра Козерога может неудержимо потянуть в большие, шумные компании, чтобы хоть на мгновение оказаться в центре внимания. Ну, если и не оказаться, то хотя бы помечтать и пофантазировать на эту тему. Ничего плохого в этом нет, однако постарайтесь не слишком заноситься, чтобы не вызвать колкостей в свой адрес. Тем более что на насмешки и колкости Козерог завтра будет реагировать вдвойне остро.

Водолей

Завтра Водолей постоянно будет отвлекаться на домашние дела и заботы. Ну и хорошо. Самое время заняться домом и обустройством быта, а все остальное смело можно отложить на потом. Все равно никаких грандиозных прорывов и результатов завтрашний день не сулит. Вот только не стоит придавать большого значения мелочам и небольшим неприятностям, иначе Водолей рискует зациклиться на них на несколько дней.

Рыбы

Завтра день у Рыб будет буквально переполнен недоразумениями, и причиной этому станет непоследовательность самих Рыб. В этот день им не то чтобы захочется сознательно нарушать правила, просто их то и дело будут отвлекать разнообразные мелочи. То, на что в другой день Рыбы не обратили бы внимания, завтра может неожиданно увлечь их, тем самым нарушив все их планы на день.