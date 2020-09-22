Гороскоп советует Скорпионам спокойно решать проблемы, а вот Тельцам не рекомендуется в этот день начинать новые дела.

Гороскоп на среду, 23 сентября 2020 года, советует Скорпионам спокойно решать проблемы, а вот Тельцам не рекомендуется в этот день начинать новые дела.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Звезды предсказывают, что в этот день Овны могут получить неожиданное известие, которое заставит изменить ваши планы на будущее. Помните, что выгоду можно получить от реализации старых дел.

Звезды не рекомендуют Тельцам в этот день начинать новые дела. Вам необходимо справиться с эмоциями и все переосмыслить. Любовные разочарования будут переноситься тяжело.

Близнецы

У Близнецов появится шанс изменить форму своей деятельности. Творческие и деловые контакты совсем скоро принесут пользу. С близкими людьми вы почувствуете взаимопонимание.

Рак

Ракам удастся укрепить отношения в семье и реализовать задуманное. Родные будут пытаться поддерживать вас, поэтому любая неприятность будет восприниматься спокойно.

Лев

В этот день Львам придется признаться в совершенных ошибках. В проявлении чувств будет преобладать трезвость.

Дева

День будет спокойным и принесет хорошие новости. Ваши коллеги помогут разобраться с выполнением накопленной работы.

Весы

В первой половине дня обратите внимание на поведение своих коллег. Вы обнаружите в своем окружении человека, который препятствует вашему успеху. Во второй половине дня Весы смогут получить нужное решение от влиятельного лица.

Скорпион

День принесет Скорпионам мелкие проблемы. Коллеги могут враждебно отнестись к вашим достижениям. Старайся решить конфликтную ситуацию спокойно.

Стрелец

Стрельцы смогут завтра получить важную информацию, которая принесет деньги. Свободное время посвятите планированию своих карьерных достижений.

Козерог

Завтра Козероги получат прибыль от нового начинания. Старайся найти единомышленников в своем кругу. Свободное время посвятите общению со своими старыми друзьями.

Водолей

23 сентября Водолеи смогут преодолеть финансовые трудности, которые их давно обременяли. Ваши коллеги примут решение о поддержке новых начинаний и планов.

Рыбы

Рыбам завтра не стоит рисковать и подвергаться воздействию чужого мнения. Стоит самостоятельно разобраться в ситуации и проверить все факты.

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Автор: УНИАН