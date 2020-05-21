Гороскоп на пятницу, 22 мая: что ждет завтра Овнов, Львов, Скорпионов и другие знаки Зодиака

Это день подведения итогов, прощания и любви.

Гороскоп на пятницу, 22 мая 2020 года, прогнозирует для многих представителей знака завершения дел и приятные знакомства. Для бизнеса день будет непродуктивным, лучше посвятите свободное время отдыху.

Это день подведения итогов, прощания и любви. Хорошо проанализируйте свои дни и честно ответьте на вопросы, которые вас больше всего волнуют, пишет slovofraza.

Овен

Постарайтесь завтра подкреплять свои амбиции реальными делами. В любовной сфере, вероятно, вам придется отказаться от того, что вы давно планировали.

Телец

Читайте такжеНоволуние 22 мая: чем оно особенно и как повлияет на знаки ЗодиакаУделите как можно больше времени своей любимой половинке, которой будут необходимы ваша забота и внимание. В работе немного убавьте темп и посвятите время семье.

Близнецы

Пятница замечательный день для учебы и познания самого себя. Вы можете пробудить в себе интерес ко многим новым навыкам и повысить свою успеваемость.

Рак

Вам придется составить четкий план своих расходов, ведь уже совсем скоро вы можете остаться без сбережений.

Лев

В пятницу Львы не захотят признавать очевидные вещи, ведь они для вас будут не слишком приятными. Научитесь относиться к семейным проблемам с легкостью.

Дева

Девам стоит обратить внимание на поведение детей. Если ваш ребенок вас не слушает, попробуйте поговорить с ним, как со взрослым человеком. Астрологи говорят, что после разговора поведение улучшится.

Весы

Весь день Весы будут в приподнятом настроении. Постарайтесь найти общий язык с друзьями своей половинки.

Скорпион

Читайте такжеАстрологи назвали самых привлекательных мужчин по знаку ЗодиакаВ пятницу Скорпионам рекомендуется проявить хозяйственность. Покажите мужу или жене, что вы можете больше, чем от вас ожидают: не поленитесь приготовить вкусный ужин.

Стрелец

Избегайте любых ссор, которые могут завтра возникнуть. Завтра не лучший день для выяснения отношений и доказательства своей правоты.

Козерог

В пятницу Козероги могут найти причины для грусти. Постарайтесь отвлечься от дурных мыслей с помощью физических нагрузок.

Водолей

Семейные дела станут помехой в реализации собственных замыслов, а ваша невнимательность обойдется вам потерей свободного времени.

Рыбы

Рыбам астрологи советуют сэкономить свои ресурсы и не отдаваться полностью рабочему процессу до конца дня. Четко распланируйте день, ведь вам надо уделять внимание своей семье.