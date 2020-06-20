Гороскоп на воскресенье, 21 июня: как солнцестояние повлияет завтра на Овнов, Дев, Козерогов и другие знаки Зодиака

Солнечное затмение 21 июня 2020 года будет довольно агрессивным, и рекомендуется всем без исключения быть осторожными.

Совпадение затмения с солнцестоянием придает событиям дня нотку фатальности. Ретроградный Меркурий советует искать нераскрытый потенциал в идее прошлого, изменив в ней ракурс и сместив акценты.

В этот день многие почувствуют ветер перемен, и для того, чтобы не упустить своего счастья, стоит прислушаться к советам известного астролога Анжелы Перл. Ее рекомендации помогут привлечь в жизнь необходимые перемены, пишет slovofraza.

Овен

Затмение пройдет в четвертом доме гороскопа, и события коснутся семьи и недвижимости. Возможен кризис в отношениях с близкими, что сподвигнет Овнов к решительным переменам. Не исключено заключение брака, рождение ребенка и иные перемены, касающиеся статуса семьи. Овны смогут что-то поменять, чтобы почувствовать себя уверенней.

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Телец

Затмение будет в третьем доме, и Тельцам нужно быть готовыми к разногласиям в семье и с соседями. Тельцам астролог рекомендует быть осторожными и следить за своими словами, чтобы не спровоцировать конфликтов. В это затмение важно быть смелыми, чтобы привлечь в жизнь перемены к лучшему.

Близнецы

У Близнецов затмение пройдет в сфере финансов, и в этот период важно прислушиваться к себе, чтобы найти выход из положения. Действовать придется быстро, и астролог рекомендует не противиться переменам, чтобы найти новый источник доходов. 21 июня идеи будут приходить одна за другой, и среди них найдется та, которая станет смыслом жизни на продолжительное время.

Рак

Затмение в первом доме гороскопа будет влиять на многие события. Для Раков этот период будет временем перемен, которым нельзя сопротивляться, если не хочется регресса. Интуитивно Раки смогут понять, что именно им нужно, а от чего стоит отказаться для того, чтобы освободить место чему-то новому и увлекательному.

Лев

Затмение в 12 доме тайн принесет Львам новую информацию, и по этому затмению будет возможность узнать врагов в лицо и предпринять все, чтобы справиться с их негативным влиянием. Любая информация будет полезной, а значит, относиться к ней нужно серьезно, и прислушиваться к голосу разума, а не к эмоциям.

Дева

11 дом гороскопа для Дев — время третьего брака, отвечает также за мечты, планы и результаты. Дев ждут перемены во всех сферах жизни, и к ним нужно быть готовыми. Это может быть стремительный карьерный рост, новая работа, а также не очень приятные конфликты с близкими людьми. Астролог рекомендует Девам отказаться от затеи давать деньги в долг — они могут не вернуться.

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Весы

Затмение пройдет в 10 доме карьеры и работы. Весы смогут найти желаемую должность или принять решение по поводу смены рабочего места. Благодаря затмению появятся силы для того, чтобы предпринять значимые решения и заработать необходимые деньги гораздо быстрее. Не исключено, что перемены придут через конфликты и даже увольнение, что будет началом нового пути.

Скорпион

Затмение в 9 доме убеждений повлечет за собой желание поспорить и отстоять свою точку зрения. Анжела Перл рекомендует отказаться от любых конфликтов и искать свой путь честно, обходя тех, кто готов манипулировать или иным способом подавлять волю. 21 июня не исключены интересные знакомства, которые приведут к положительному результату как в деловой, так и в личной сферах.

Стрелец

Затмение пройдет в 8 доме финансов, и Стрельцам важно сохранять бдительность. Затмение принесет финансовую помощь, а также поможет принять верные решения, привлекающие в жизнь финансовые потоки. Астролог рекомендует внимательно следить за тратами, чтобы не создавать ситуаций, связанных с нехваткой средств.

Козерог

Затмение в 7 доме отношений, партнерства и брака. Козерогам предстоит решать множество задач, в том числе принимать ответственные решения по поводу смены статуса. Это может быть развод и раздел имущества, счастливый брак, новые интересные знакомства. Козероги должны быть готовы к новым встречам и общению, когда нужно проявить такт и не позволять ситуации выйти из-под контроля.

Водолей

Шестой дом здоровья и работы, в котором пройдет затмение, для Водолеев будет временем активных перемен. В это время можно прощаться с нелюбимой работой и искать себя. Астролог рекомендует верить в себя и привлекать в жизнь позитивные мысли, чтобы на волне оптимистичного настроя быстро найти свой путь к счастью.

Рыбы

Затмение в 5 доме гороскопа затронет сферу любви. Рыбам предстоят интересные знакомства, внутренние перемены, они смогут прояснить ситуацию в случае любовного треугольника. Пятый дом касается и творчества, а значит, Рыбы смогут творить, раскрывать новые таланты и благодаря им найти свое призвание.

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