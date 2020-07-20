Гороскоп на 21 июля: что завтра сулят звезды каждому знаку Зодиака
Гороскоп на вторник, 21 июля 2020 года, предусматривает благоприятный день для Раков, Львов и Стрельцов. А вот Скорпионам и Весам стоит быть осторожнее.
Занимайтесь 21 июля теми делами, которые приносят вам наибольшее удовольствие, пишет slovofraza.
Овен
Одинокие представители знака, вероятно, встретят партнера и эти отношения быстро перерастут в серьезные. Если вас пригласят на свидание – не медлите.
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Не принимайте слишком поспешные решения в романтической сфере, сначала подумайте о последствиях. Звезды предвещают очень активный день, поэтому Тельцам нужно зарядиться силами.
Близнецы
Тем, у кого есть дети, завтра стоит больше времени выделить на разговоры с ними. Поговорите на приятную для детей тему и поинтересуйтесь, как у них дела.
Рак
Раки 21 июля могут браться за любую работу, учебу или задачу. День будет благоприятным абсолютно для всех сфер деятельности – от личной до финансовой.
Лев
Этот день благоприятен для решения любых вопросов на работе, вы сможете существенно улучшить свое финансовое положение. Не держите ни на кого обид и старайтесь прожить этот день максимально спокойно: прогуляйтесь по парку, поразмышляйте наедине о планах на будущее.
Дева
Единственная сфера жизни, которая будет вам завтра не по вкусу – это работа. А вот отношениям можно уделить больше внимания – добавьте в них немного романтики, чтобы напомнить партнеру о своих чувствах.
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Не стоит решать важные дела, перенесите их на вторую половину недели. К тому же в понедельник вам не захочется принимать трудные решения. Не планируйте встречи с людьми, которые теоретически могут вас рассердить.
Скорпион
В конфликтных ситуациях вам нужно проявить себя максимально сдержанно и деликатно. Не поддавайтесь эмоциям и не переходите рамки в общении, ведь это может существенно испортить ваше настроение.
Стрелец
У Стрельцов будет удачный день. Можете смело работать над тяжелыми задачами. Они будут вам завтра по силам.
Козерог
Козероги 21 июля будут в центре внимания. Это позволит решить наболевшие вопросы и получить ответы на вопросы, которые давно вас беспокоили. Будьте смелыми, искренними и откровенными. Именно эти качества смогут стать вашим настоящим козырем.
Водолей
Отправьтесь на прогулку на природу. Контакт с ней поможет вам восстановить силы и почерпнуть вдохновение. Хорошее время, чтобы совершить звонок или написать сообщение человеку, к которому вы лелеете теплые чувства.
Рыбы
Судьба даст ответ Рыбам, которые давно искали успокоения. Найти нужную подсказку удастся в книге или разговоре.
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