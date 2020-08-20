Гороскоп на пятницу, 21 августа: что ждет Тельцов, Львов, Козерогов и другие знаки Зодиака

Гороскоп обещает Овну день бурных страстей, а Девам звезды советуют избавиться от чего-то старого.

Гороскоп на пятницу, 21 августа 2020 года, обещает Овну день бурных страстей, а Девам звезды советуют избавиться от чего-то старого.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

День для Овнов будет полон бурных страстей, поэтому астрологи советуют дать волю положительным чувствам.

Не устраивайте завтра ссор с любимым человеком, иначе можете дойти чуть ли не до развода. Будьте аккуратны со своими словами, чтобы не наговорить лишнего.

Близнецы

21 августа Близнецы рискуют быть объектом критики. Не исключено, что недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом. Будьте дипломатом и старательно обходите острые углы.

Рак

У Раков есть все шансы почувствовать гармонию с собой и миром. День наделит вас равновесием мыслей и чувств, благодаря чему вы сможете отлично ладить с окружающими. Ваша искренность завтра способна творить чудеса.

Лев

21 августа Львы будут щепетильны и внимательны, как никогда. От вашего пристального взгляда не скроется ничто. Астрологи обещают вам великолепные возможности в работе. Больше всего повезет тем, кто занимается бухгалтерскими делами или наукой.

Дева

Звезды советуют Девам избавиться от чего-то старого. Согласно фэн-шуй, это избавит вас от негативных эмоций и откроет в вашей жизни место для нового. Освободив свои шкафы от хлама, вы почувствуете значительное облегчение.

Весов завтра будут раздражать многие факторы. Вероятно, в каком-то вопросе вы захотите докопаться до истины. В этом случае своими бесконечными ссорами вы сможете разозлить любого. Лучше сосредоточьтесь на чем-то положительном.

Скорпион

Скорпионам не стоит принимать ответственных решений и делать серьезные шаги, ведь есть вероятность ошибиться. Звезды говорят, что завтра полезно планировать свое будущее.

Стрелец

У Стрельцов может возникнуть желание кого-то покритиковать, впрочем делать этого не стоит. День наделит вас повышенным вниманием к мелочам, вам будут заметны даже малейшие ошибки окружающих. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью.

Козерог

В этот день Козерогам следует действовать по правилу: “Чаще пользуйся ушами, чем языком”. Следуя этому совету, вы можете стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей, или просто получить хорошую пищу для размышлений.

Водолей

Звезды прогнозируют некоторые конфликты в жизни Водолеев. Чтобы не было лишних проблем, астрологи советуют свести в этот день общение к минимуму. Лучше переключитесь на рабочие задачи, приготовление пищи, уборку и другие повседневные дела.

Рыбы

Рыбам не следует расслабляться. От вашей внимательности и предусмотрительности может зависеть многое. В каждом деле действуйте так, будто это подписание важного договора, в котором надо проверить каждую букву и найти возможный подвох.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, у которых до конца августа исполнятся все мечты.

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Автор: УНИАН