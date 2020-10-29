Астрологи рассказали, кого из знаков в следующем году ждет удача.

Астрологи составили прогноз на 2021 год для разных знаков Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Овном в новом году следует уменьшить уровень своей резкости. Астрологи настоятельно рекомендуют им не вступать в конфликты и стараться держать негатив при себе. Этот год будет крайне тяжелым для тех, кто не сможет совладать с эмоциями и импульсивностью.

Тельцам стоит держаться за людей и занятия, которые помогают повышать настроение, обретать уверенность. Если не падать духом, то 2021 год для Тельцов будет довольно благоприятным и стабильным. Главное - не сомневаться в себе и верить в лучшее.

Близнецы

Близнецов ждет год, полный неожиданностей. Размеренность и спокойствие будет сменяться новыми вызовами и сложностями. Не падайте духом и окажетесь победителем.

Рак

В 2021 году Ракам удастся изменить свою судьбу и очистить карму. Астрологи советуют сфокусироваться на исправлении ошибок прошлого, но не увлекаться слишком сильно с критикой в свой адрес. Все важные решения стоит принимать только в спокойном состоянии: в противном случае можно будет отпугнуть удачу. Первые месяцы лучше посвящать исключительно семье и второй половинке. Нужно обсуждать планы с семьей, проводя с близкими больше свободного времени.

Лев

У Львов в 2021 году ожидаются весьма удачные деловые и личные поездки. Смена обстановки прекрасно скажется на удаче и настроении. В конце года возможны неурядицы на финансовом поприще, но Львы входят в список самых сильных Знаков Зодиака, так что им всё по плечу. Самое главное — держаться подальше от тех, кто постоянно транслирует негатив, заставляет сомневаться в себе. Также астрологи советуют следить за своим здоровьем.

Дева

Для Дев год Белого Быка окажется очень изменчивым. Энергетика звезд и планет будет меняться непредсказуемым образом, особенно с февраля по апрель и в июле. Год отлично подходит для дальних поездок, общения с близкими, новых знакомств. Все самые важные покупки лучше делать весной. Планировать отпуск рекомендуется на лето.

Весы

Весам стоит заблокировать негатив людей, которые их не любят. У представителей этого Знака очень мало недоброжелателей, но в 2021 году их число может вырасти. В целом это время будет довольно непростым, так что астрологи советуют полагаться лишь на собственный опыт. С финансовой точки зрения год будет достаточно продуктивным. Весам можно совершать дорогостоящие приобретения. При желании можно сменить работу, открыть новый бизнес.

Скорпион

Скорпионы — одни из самых стойких людей. Они прекрасно адаптируются к трудностям и переживают любые проблемы с наименьшими потерями. 2021 год принесет финансовые неурядицы, только если снизить продуктивность на работе. Также опасными в любой сфере могут быть негативные программы, от которых необходимо избавляться.

Стрелец

У Стрельцов в 2021 году может появиться не свойственная им проблема — апатия, уныние и негативное настроение. Астрологи советуют Стрельцам больше времени посвящать общению с близкими, вовремя отдыхать и не перегружать себя заботами. В конце года этих людей ждет большой энергетический всплеск. Нужно направлять свои силы в правильное русло.

Козерог

Козерогам в будущем году стоит давать больше свободы близким и второй половинке. Представители этого Знака относятся к самым ревнивым людям. Необходимо бороться с этим чувством, так как в 2021 году оно может стать разрушительным. Астрологи советуют использовать любой шанс для примирения и поиска компромиссов. А вот кризисные ситуации на работе нужно решать быстро и без промедления.

Водолей

Для Водолеев в год Быка самой важной станет сфера денег и работы. Это будет удачный год для творческих людей, а также для Водолеев, которые постоянно находятся в движении. В начале года возможны вспышки плохого настроения, но с ними Водолеям будет очень легко справиться.

Рыбы

Рыбам в 2021 году стоит избавиться от обид и перестать злиться. Важно забыть негативное прошлое, сфокусироваться на чем-то хорошем и приятном. Отличным способом забыть о проблемах будет работа и домашние дела. Весной и осенью у Рыб будет часто меняться настроение, так что лучше реагировать на всё проще. Лето и осень — идеальное время для романтики и поисков второй половинки.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН