Тельцы завтра ударятся в воспоминания из-за чего будет страдать их производительность.

Гороскоп на среду, 2 сентября 2020 года, советует Ракам уравновешенно реагировать на критику, а Стрельцам рекомендует начинать новое дело.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Завтра Овнов ждет ответственный день. Вам будет трудно примириться с ошибками, не берите на себя больше, чем сможете осилить.

Тельцы завтра ударятся в воспоминания из-за чего будет страдать их производительность. Не расслабляйтесь на работе, чтобы не вызвать гнев начальства.

Близнецы

Близнецов завтра засыпят непрошенными советами. Не берите себе в голову указания других людей. Принимайте все важные решения сами.

Рак

Завтра вы можете нарваться на критику. Реагируйте на нее сдержанно, а прислушивайтесь лишь к конструктивной.

Лев

Финансовая сторона жизни завтра будет особенно активной – можно разбогатеть и получить дополнительную прибыль, а можно и встретить большие убытки. Поэтому следует ограничить дела с финансами и быть внимательным к деталям.

Дева

В этот день возможны проблемы связанные с ощущением близости. Особенно это касается тех, кто потерял уверенность в своем партнере или страсть в отношениях. Не позволяйте этой ситуации тянуться долго: решите проблему, иначе расстояние между вами станет непреодолимым.

Весы

Берите ситуацию в свои руки и избавляйтесь от надоевшей рутины. Помните, что под лежачий камень вода не течет.

Скорпион

Не берите на себя чужую вину. Каждый человек отвечает лишь за свои поступки.

Стрелец

Завтра удачный день, чтобы превратить идеи в план действий. Не бойтесь начинать – главное написать первый пункт и дальше дело пойдет. Если потратите немного времени на продумывание стратегии – дело получит высокие шансы увенчаться успехом.

Козерог

Любое перемещение, которое выходит за пределы вашей привычной деятельности, пойдет на пользу. В будничных делах хлопот возникать не должно, а потому есть высокие шансы провести день в хорошем настроении.

Водолей

Водолеи завтра имеют шансы разгадать тайны, над которыми они морочили голову последние несколько недель. Скорее всего, окажется, что все загадки имели свои причины. Во второй половине дня вероятные срывы запланированного и нарушение графиков.

Рыбы

Не стоит слишком переживать из-за срыва договоренностей, встреч, ошибок на работе. Уже в ближайшее время вы увидите, что “провал” на самом деле открыл окно новых, незамеченных до этого возможностей.

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Автор: УНИАН