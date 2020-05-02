Гороскоп на субботу, 2 мая: что ждет сегодня Овнов, Дев, Стрельцов и другие знаки Зодиака

Вызовут интерес 2 мая сообщения врачей, итоги прикладных исследований в медицине, оригинальные лекарства и рецепты.

Суббота будет удачной для учебы, исследований, для любой беседы с целью выяснения практических деталей и подробностей. В центре внимания сегодня будут новинки.

Вызовут интерес 2 мая сообщения врачей, итоги прикладных исследований в медицине, оригинальные лекарства и рецепты, новые каналы информации и средства связи, финансовые и рыночные новости.

Овен

сегодня Овнам предстоит стать практичнее. Даже если вы авантюрист, привыкли полагаться на друзей, вдохновение или на волю случая, сегодня вам придется продумать практические детали — иначе ваш замысел так и останется в стадии эффектной, но бесплодной идеи.

Телец

сегодня может прийти неожиданное предложение, весть от друга. Это хороший день для общения в удобном вам стиле и на актуальные для вас темы. В субботу не стоит терять время, если вы хотите поговорить с друзьями о своих или их нуждах.

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Близнецы

Этот день вынуждает Близнецов стать реалистами и прагматиками. Предметом вашего внимания могут стать семейные дела, последние финансовые новости, обновления в связи с бытом, жильем и различными взаиморасчетами, платежные документы, хозяйственные и медицинские нужды.

Рак

Ракам сегодня лучше использовать этот день для общения, освоения новых каналов информации и связи. В субботу будут актуальны новости, связанные с медицинской и экономической сферой. Подходящий момент для получения консультации или совета.

Лев

сегодня в поле зрения Львов попадут мелкие необходимые траты, а также сопутствующие им переговоры и расчеты. Может возникнуть нужда в покупке информации, лекарства, нового средства связи.

Дева

сегодня вас может посетить озарение. Возможны известия из-за рубежа, письма от друзей. Подходящий момент для целевого визита или путешествия.

Весы

сегодня Весам придется найти время для финансовых или бытовых вопросов, а также для нюансов, связанных со здоровьем и медицинскими процедурами. Суббота – не лучший момент для начинаний, развлечений, романтики.

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Скорпион

Скорпионам сегодня лучше отложить «боевые действия», опасные начинания, сложные обновления. Полезный результат ждет на пути, связанном с переговорами и информационным обменом. сегодня будет подходящий момент для разговора с другом или партнером.

Стрелец

сегодня на повестке дня у Стрельцов не самые романтичные и возвышенные темы, но скучно не будет. Интерес вызовут полезные новинки, прикладные исследования.

Козерог

Для Козерогов суббота – это день хороших новостей и снятия напряжения. Он благоприятствует учебе, научным исследованиям, информационному обмену, общению с иностранцами, контактам с влиятельными людьми.

Водолей

В этот день звезды советуют Водолеям сконцентрироваться на недостатках и погрешностях. Отслеживать негатив стоит вовсе не для того, чтобы предаваться панике и мрачным мыслям.

Рыбы

сегодня Рыбам не стоит рассчитывать на четкое соблюдение всей намеченной программы. Продолжение вчерашних хлопот и приключений будет неожиданным. Это день мелких сюрпризов, ваших и чужих нетрадиционных реакций.