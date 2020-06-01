Гороскоп на 2 июня: что ждет Тельцов, Дев, Скорпионов и другие знаки Зодиака
Гороскоп на вторник, 2 июня 2020 года, для большинства представителей знака окажется несколько напряженным. Впрочем, не переживайте, уже к концу вечера все быстро наладится.
Этот день для многих сложится по-разному. Впрочем, не расстраивайтесь из-за вещей, которые совсем скоро станут для вас второстепенными, пишет slovofraza.
Овен
2 июня бизнесменам не рекомендуется вести важные переговоры и подписывать документы. Звезды будут не на вашей стороне, поэтому общий проект может понести потери.
Читайте такжеАстролог назвал наиболее самовлюбленные знаки ЗодиакаТелец
Завтра не все пойдет по плану у людей, которые чему-то учатся. Вам захочется как можно быстрее все закончить и заняться своими делами. Астрологи рекомендуют отдохнуть и ни к чему себя не принуждать.
Близнецы
Плохой день для доказательства своей правоты. Астрологи советуют Близнецам просто вежливо выполнять свои задачи и не ввязываться в споры.
Рак
Первая половина дня для Раков будет достаточно напряженной, впрочем, уже ближе к вечеру день принесет вам позитивный настрой.
Лев
Львы не смогут найти взаимопонимания со своими коллегами. Их мысли и версии развертывания каких-то событий покажутся вам достаточно нерациональными. Однако постарайтесь ни с кем не конфликтовать
Дева
Читайте такжеКоридор затмений в июне: какие перемены ждут нас в первый месяц летаВаше душевное состояние будет зависеть в первую очередь от того, насколько вы сможете сдержать свои импульсивные порывы и идти на встречу другим людям.
Весы
Несмотря на то, что вы считаете только свою точку зрения верной и правильной, постарайтесь прислушаться к окружающим. Это поможет вам увидеть ответы на вопросы под другим углом.
Скорпион
Руководство или кто-то из коллег решит вам указать на вашу неопытность и выразит свое возмущение. Посмотрите реально на то, как вы выполняете свою работу. Вероятно, в некоторых вопросах они будут правы.
Стрелец
2 июня Стрельцам стоит быть дисциплинированными и пунктуальными. В отношениях с партнером – попробуйте пойти на встречу, и увидите, как могут измениться ваши отношения.
Козерог
Завтра не стоит покупать дорогие вещи, а деловым людям лучше отказаться от серьезных шагов в бизнесе.
Водолей
Во второй половине дня Водолеи почувствуют положительные изменения к лучшему. У вас появится прекрасная возможность проявить себя. Вероятно, расширится круг знакомств, а одиноким представителям знака удастся познакомиться с будущей любовью своей жизни.
Рыбы
Дела на работе и дома будут улучшаться. У вас появятся перспективы для нового проекта, в который вы окунетесь с головой.
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