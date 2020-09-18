Гороскоп советует Овнам заняться уборкой, а Девам держать в тайне свою личную жизнь.

Гороскоп на субботу, 19 сентября 2020 года, советует Овнам заняться уборкой, а Девам держать в тайне свою личную жизнь.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Завтра ни в коем случае не стоит думать о работе. Лучше сделайте генеральную уборку дома.

Отношения с руководством оставляют желать лучшего – во избежание недоразумений, не спорьте ни с кем.

Близнецы

Завтра вам будет казаться, что никто вас не слушает. Любые переговоры лучше отложить до лучших времен.

Рак

Чтобы избежать ссоры, которая может привести к длительному конфликту, романтическое свидание лучше перенести на другой день.

Лев

Львам звезды рекомендуют этот день посвятить отдыху. Восстановите силы, чтобы не "сгореть" на работе.

Дева

Не стоит ни с кем делиться подробностями своей личной жизни. Собеседник вполне может использовать полученные знания вам во вред.

Весы

В этот день вам нужно больше общаться с приятными людьми. Радостное и доверительное общение поможет вам справиться со скукой.

Скорпион

Скорпионы в этот день должны приготовиться к тому, что вечер принесет вам незабываемые эмоции, поскольку у вас произойдет буквально сказочное свидание с вашей второй половинкой.

Стрелец

Стрельцам сегодня нужно быть более открытыми в личных отношениях, ведь ваше молчание порождает лишь недоразумения. Ваша вторая половинка начинает волноваться зря. Проведите вечер откровенных бесед и выразите свои чувства.

Козерог

Козерогов в этот день может расстроить множество мелких неурядиц, которые будут возникать будто из ниоткуда. Это подорвет вашу уверенность в себе и заставит сомневаться в своих силах. Однако не стоит обращать на это внимание.

Водолей

Звезды советуют Водолеям этот день провести рядом с любимым человеком. День будет наполнен романтическим общением, яркими эмоциями.

Рыбы

Рекомендуется навести порядок в своих чувствах, восстановить отношения с людьми из близкого окружения, с которыми вы были в ссоре. Постарайтесь проявить мудрость и такт, чтобы конфликт не повторился.

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Автор: УНИАН