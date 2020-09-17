Гороскоп обещает Близнецам удачный день, а Стрельцам советует смело браться за любые дела.

Гороскоп на пятницу, 18 сентября 2020 года, обещает Близнецам удачный день, а Стрельцам советует смело браться за любые дела.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Овны завтра будут пожинать плоды своей предыдущей деятельности. Возможным перепадам настроения стоит не удивляться, главное не ввязывайтесь в конфликты.

Если не отвлекаться на проблемы, которые и так рано или поздно пройдут, имеете шансы провести чудесный день. Завтра Тельцам будет свойственно сполна ощущать радость и счастье простых моментов.

Близнецы

Близнецов завтра ждет удачный день. Все неприятности будут обходить вас стороной.

Рак

Завтра звезды советуют вам не витать в облаках, а принимать решения осознанно. Тогда все дела пройдут успешно.

Лев

Хорошо будет удаваться творческая работа и нетрудные задачи. Можно заняться изучением интересной литературы, самообразованием.

Дева

Завтра ваша самооценка будет чересчур завышена. Постарайтесь обернуть это на продуктивность в работе, а не на раздувание своего эго.

Весы

День выдастся благоприятным для новых начинаний. Возможна приятная встреча с интересным человеком.

Скорпион

Для Скорпионов завтра будет характерна невероятная проницательность и пытливость. Это поможет в сложных ситуациях и при налаживании контактов.

Стрелец

У Стрельцов завтра будет много сил. Смело беритесь за дело – дела будут удаваться как никогда успешно. Усердная работа поможет укрепить ваш статус и улучшить перспективы на увеличение прибылей.

Козерог

По возможности рекомендуют завтра заняться спортом, это хорошо скажется на здоровье и поможет снять напряжение.

Водолей

Водолеям советуют завтра во всем полагаться только на собственную интуицию. Впрочем, приступать к решительным действиям стоит лишь при стопроцентной уверенности, а еще лучше перенести ответственные решения на завтра.

Рыбы

Завтра звезды будут помогать Рыбам в их начинаниях. Отличное время, чтобы заняться ремонтом или приступить к открытию бизнеса.

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Автор: УНИАН